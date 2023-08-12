«Небо никак его не отпускало»: боец, мечтающий стать летчиком, погиб на боевом самолете в начале СВО

Александр Мижурко погиб в первый день спецоперации, 24-го февраля. Саша был старшим воздушным радистом самолета. При перевозке военного имущества его АН-26 сбили украинцы, никто из экипажа не выжил.

Александр вырос в семье военного, отец и брат — военные летчики. Как говорит мама Александра, Вера, оба сына решили пойти по стопам отца.

«Муж по распределению приехал служить в Бурятию, там и образовалась наша семья. В 1990 году родился Александр, и с детства мечтал стать летчиком. Позже мужа перевели в Ростовскую область, там Саша пошел в школу», — рассказывает Вера Мижурко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В школе Саша увлекался театральным искусством, участвовал в спектаклях и сценках. Он рос очень послушным и добрым ребенком. В 2007 году парень успешно закончил 11 классов и пошел навстречу своей мечте: поступил в летное училище им. Серова в Краснодаре. Он успел доучиться до 4-го курса и даже начал самостоятельно летать на учебных самолетах, но все же такие нагрузки его организм выносил плохо.

На пятом курсе Сашу списали по здоровью.

«Он очень расстроился, но все равно твердо решил, что военная служба — его призвание. Он заключил контракт в Ростове и стал служить там. Небо никак не отпускало его. Через год сын выучился на военного связиста и снова связал свою жизнь с небом», — улыбается наша собеседница.

По словам матери, Саша был очень отзывчивым человеком. Его доброту отмечают все. Мижурко успел жениться и стать заботливым отцом. У Александра осталась дочка Маша.

Брат Александра, Петр, служит летчиком на Камчатке. Он дослужился до звания лейтенанта.

В гимназии №5 города Морозовска Ростовской области, где учился Александр, установлена памятная доска. Похоронили бойца СВО в Краснодаре.

Ранее мы рассказывали, как бурятский лейтенант вывозил с передовой раненых бойцов, а сам погиб под минометами.