«Молитва, отлитая в бронзе»: женщины купили колокола для храма в память о погибших бойцах СВО

Матери, потерявшие своих сыновей на СВО, объединились. Женщины заказали на заводе колокола, на которых выбиты имена погибших бойцов. Их установят в реставрируемом храме под Екатеринбургом.

Собрались вместе, чтобы поддержать друг друга

Как и многие другие женщины, которые потеряли сыновей на спецоперации, Анна Садырина стала более религиозной. Никита Садырин подорвался в броневике, когда вывозил раненых с передовой в мае прошлого года. После гибели сына женщина переехала из поселка в Екатеринбург, город, в котором в последнее время жил их сын и где работал муж Анны.

«У нас есть группа мам, мы общаемся через мессенджеры. Поддерживаем друг друга, помогаем. Иногда просто нужно высказаться. Кто лучше поймет нас? Только тот, у кого такое же горе», — рассказывает Садырина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иногда в Екатеринбург приезжают женщины из других городов РФ. В одну из встреч Светлана К., у которой племянник погиб на СВО, пригласила всех в храм «Большой Златоуст». Она провела экскурсию, потому что была прихожанкой этого храма и лично знакома с отцом Дмитрием.

«Мы поднялись на колокольню, священник поговорил с нами, ответил на наши вопросы. Светлана подала нам мысль, что колокол — это молитва, отлитая в бронзе, и с каждым ударом она возносится в небо. Нас не будет, а колокола будут звучать. Также она рассказала, что мы можем сделать иконы и надписи», — вспоминает Анна Садырина.

Знаковое место и знаковый символ

Тогда, по словам собеседницы, у женщин появилась идея — отлить колокола с именами их погибших сыновей. Место — село Клевакинское — выбрали не случайно. Там находится Храм во имя святых мучеников Флора и Лавра, который многие годы находился в упадке. Здесь родился погибший боец Алексей Авдюков. Парень учился и жил в Екатеринбурге, но все каникулы проводил в деревне. Родители солдата тоже родом из этого села, и там же парня захоронили. Мама Алексея, Ирина Авдюкова, также стала одной из основательниц группы мам.

По словам нашей собеседницы, все надписи на колоколах делаются только с благословения батюшки этого храма, отца Кирилла. Идею сделать «именные» колокола священники поддержали.

«Согласились сразу, так как храм восстанавливается, и надо много средств. Как раз так совпало, что нужны колокола, и мы захотели их заказать. Колокольня большая, там можно повесить семь экземпляров. А надписи можно делать только на больших, 6-ом и 7-ом», — поясняет Садырина.

Колокола уже отлиты и ждут своего часа. На них есть надписи в память о погибших. Там указаны имена бойцов не только из Свердловской области, но и из Челябинской. Будет увековечено в металле и имя Романа, который тоже погиб на СВО. Это друг отца Алексея, который служит в Храме святых великомучеников Флора и Лавра.

Назвать имя каждого

Два колокола, общим весом почти полтонны, уже лежат на хранении на заводе, ждут, пока восстановят звонницу. Один весит 156 килограммов, на нем написано: «Даруй Господи душам убиенных воинов Ярослава, Константина, Максима, Романа, Андрея блаженное упокоение в царствии твоем небесном». На нем также изображены две иконы — царя Константина и князя Ярослава Мудрого.

Второй весит 326 килограммов, он снабжен надписью: «Со святыми упокой Христе души убиенных воинов Алексия, Александра, Никиты и всех воинов, на поле брани убиенных, и прости им вся согрешения и даруй им царствие твое небесное». И четыре иконы для украшения, главная из которых — Флор и Лавр.

«Мы заказали только больших два колокола, а пять других уже были отлиты. Это сделали на деньги Олега Клевакина, предки которого тоже захоронены там, так он увековечил их память. А мы молимся — что еще мы можем сделать, чтобы увековечить память наших детей», — задает риторический вопрос Анна.

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