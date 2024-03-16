«Мурашки по телу, мы задыхались от счастья»: что вспоминают крымчане о референдуме 2014-го

Площадь Ленина в Симферополе была полна людей с российскими флагами. Они скандировали: «Россия! Россия». Толпа быстро заполняла соседние улицы и дороги…

Ровно десять лет назад, 16 марта 2014 состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» в тот момент была в Крыму. Она рассказывает о тех судьбоносных событиях вместе с другими очевидцами.

Вежливые люди

Фото: [ Фото: Правительство Республики Крым ]

«Было очень четкое ощущение, что совершается что-то историческое, эпохальное и мы все — свидетели и участники этого. Мурашки ползли по телу. Воздуха не хватало. Было какое-то ощущение невероятного и переполняющего счастья», — вспоминает о происходившем жительница Симферополя Татьяна К.

Ее слова вполне передают атмосферу тех дней. Я сама приехала в Крым из Одессы, где делала репортаж о событиях у Дома Профсоюзов, которому предстояло 2 мая сгореть вместе с живыми людьми. Но тогда до этого было еще далеко.

При входе на железнодорожный вокзал в Симферополе стояли люди в черном - черные шапки, черные куртки и ярко-красные повязки на руках. Они вежливо останавливали всех прибывающих пассажиров. Это были те самые «вежливые люди». Месяц спустя президент России Владимир Путин расскажет, что это были российские военные, которые помогали обеспечивать проведение референдума.

«Термин «вежливые люди» придумал кто-то из блогеров. Все в Крыму понимали, кто они, откуда. Но ради шутки и потому, что те вели себя очень корректно, их и стали так называть», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

«Вежливые люди» держались особняком и не вмешивались в гражданскую жизнь, хотя всех приезжающих досконально проверяли.

Деньги закончились

Пассажиров в поезде, на котором я приехала, было мало. Киев ограничил продажу билетов в Крым. Более того, из банкоматов практически исчезли наличные деньги. Даже в довольно спокойной Одессе в день выдавали не более 1000, а потом только 500 гривен. В Симферополе нельзя было снять и этого. Поэтому деньги мне нужно было беречь, ведь было непонятно, когда удастся вернуться домой, будут ли ходить поезда, летать самолеты.

Но атмосфера в те дни была особой: чувствовалась всеобщая приподнятость. Все ждали референдума о воссоединении. Чтобы понять это, нужно было находиться тогда в Крыму.

«Крым, перешедший в состав Украины в 1954-м году, хотел быть российским всегда. Когда распадался Советский Союз, можно было обсудить эту тему. Тогдашний президент Украины Леонид Кравчук, полагаю, не возражал бы против возвращения Крыма в состав РФ. Но, как известно, Ельцин этого не сделал, просто отмахнулся от данного вопроса. Это, как я думаю, привело ко многим проблемам и последующим событиям», — продолжает историк.

Референдума ждали даже те, кто отказался в нем участвовать — например, город Белогорск, где его проведение 16 марта считали поспешным. Ведь никто не знал, что будет дальше. Некоторые боялись ввода украинских войск или даже войск НАТО.

Фото: [ Фото: Официальный сайт президента РФ ]

Давняя мечта

Люди переживали по разным причинам. Старшее поколение крымских татар вспоминало депортацию 1944-го: нынешние бабушки и дедушки тогда были детьми, но все помнили и боялись повторения. Но в большинстве своем крымские пенсионеры, конечно, мечтали о возвращении в Россию. Многие скучали по Советскому Союзу. И буквально все ожидали решения Москвы. Об этом говорили на улицах, в кафе, в магазинах…

«Мы хотели в Россию, но, если бы не Майдан, думаю, все раскачивались бы еще очень долго. А тут основная масса людей сразу поняла, что либо с Россией, либо никак. Девять из десяти человек просто хотели убежать от Украины и всего того, что там тогда происходило. В Крыму, как и на Донбассе, были крайне негативно отнеслись к государственному перевороту, который произошел в Киеве», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Вадим Погодин из Донецка, тогда живший в Крыму.

Несколько месяцев спустя, когда начался конфликт на Донбассе, Вадим вернулся в родной город и возглавил батальон ополченцев, названный в честь крымского города Керчь.

«Что здесь творится!»

На правительственных зданиях в Крыму украинские флаги стали заменять триколором. По местным каналам показывали то российские танки, то украинскую пехоту, которая спешит в Крым якобы для подготовки военных учений…

«Просим Владимира Владимировича Путина ввести в Крым войска, так невозможно дальше жить!» - наперебой кричали две девушки, которых я встретила по дороге.

Фото: [ Фото: Правительство Республики Крым ]

Накануне референдума я шла на площадь Ленина, где начался очередной митинг-концерт в поддержку России. Я должна была встретиться с Валерием Аксеновым, отцом Сергея Аксенова, нынешнего главы Крыма. Он был одним из инициаторов референдума и оппозиционером украинской власти. Я собиралась задать ему вопрос о том, чего ждать дальше. Но, похоже, он и сам не знал, как на него ответить. Только махнул рукой со словами: «Вы же видите, что здесь творится». Потом он сразу нырнул в толпу, обещав вернуться через пять минут. В тот день я его больше не увидела. Зато у самого Сергея Аксенова я взяла интервью через полгода после присоединения Крыма.

На площади собирали деньги на бутерброды для защитников Крыма. А вдруг завтра воевать? Я бросила в коробочку далеко не лишние сто гривен.

Но все обошлось. Крымский Референдум был признан одним из самых мирных примеров волеизъявления в постсоветской истории. На участках выстраивались очереди. В бюллетенях было два вопроса, их печатали на русском, украинском и крымскотатарском языках:

1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

К вечеру ясно, что большинство жителей Крыма выбрали первый вариант.

«Я не спал всю ночь»

«У нас было право на самоопределение, мы его реализовали. Я считаю, что это был абсолютно законный шаг. Мы шли на избирательные участки, заряженные энергией, с горящими глазами», — продолжает Вадим Погодин.

По итоговым данным, за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% участников референдума.

Обработать бюллетени и объявить окончательные итоги удалось очень быстро, потому что ни одной жалобы на ход голосования не поступило.

«Я не спал всю ночь. Первая мысль утром 17 марта: свершились! Наконец-то Крым вернулся в родную гавань, вернулся домой», — вспоминает Вадим Погодин.

Ранее мы писали о том, как живет 101-летний двойник Сталина.