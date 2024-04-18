«Мужчины хвастались ее влиянием»: раскрыта главная драма в жизни дочери Брежнева

Сегодня исполняется 95 лет единственной дочери советского генсека Леонида Брежнева, Галине. О ее непростой судьбе рассказала подруга семьи Брежневых, актриса и продюсер Виктория Лазич.

Ей запрещали любить

Чувственная и страстная, Галина Брежнева мечтала стать актрисой и любимой женой, но ей не повезло — она была вынуждена провести жизнь под надзором и по строгим правилам.

«Галя жила напротив Дома архитектора. Этот дом так и называли — «дом напротив». Моя мама общалась с мамой Нонны Щелоковой, невестки министра внутренних дел СССР, и Нонна часто бывала у меня в гостях. Однажды она привела Галю, так мы и познакомились. В это время Галя как раз влюбилась в актера Бориса Буряце. Он был молдаванин, но потрясающе исполнял цыганские романсы. Встречаться им оказалось негде, и я им в этом помогла», — рассказала Лазич интернет-изданию «Подмосковью сегодня».

Она с грустью вспоминает, что Галина была очень несчастной женщиной, настоящей жертвой обстоятельств.

Устраивала карьеру любовников

Отец не разрешил Галине стать актрисой, но мужчины ей нравились творческие.

«Она любила циркового иллюзиониста Игоря Кио, но выходить за него замуж ей запретил Брежнев. Другая любовь – танцовщик Марис Лиепа, который сам отказал Гале: не хотел ни в чем от нее зависеть. Зато Боря Буряце хвастался перед всеми, что стал солистом Большого театра благодаря Галине», — продолжает Виктория Лазич.

Виктория Лазич уверена, что первый муж, Евгений Милаев, Галину очень любил. Он был известным артистом цирка. От него Брежнева родила дочь Викторию, воспитывала его дочерей-двойняшек от первой жены, которая умерла при родах.

«Галя ездила с Милаевым на гастроли, стирала, готовила, вела себя совсем как обычная женщина. Ее единственную дочку Вику растила бабушка Виктория Петровна. Конечно, никто бы не позволил девочке вести такую кочевую жизнь», — вздыхает Лазич.

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Напоили на интервью

Но этот брак не сложился, хотя после развода Милаев и Брежнева остались в хороших отношениях. Последнее замужество Галины тоже оказалось не таким уж счастливым. Ее муж Юрий Чурбанов стал заместителем министра внутренних дел СССР, но после смерти Брежнева был обвинен в растрате и осужден.

«Как только Брежнев умер, Галину все тут же бросили. Ее просто использовали, каждому что-то от нее было нужно. Уже потом, на волне интереса к советской эпохе, ее зазвали на интервью для телевидения, напоили и выставили в непотребном виде», — сетует подруга семьи.

По ее словам, Галина Брежнева слишком доверяла людям. Но те, кого она считала друзьями, распускали о ней сплетни.

«Увы, все, что о ней осталось в памяти, это какая-то грязь о ее пьянстве, бриллиантах, любовниках. А на самом деле она была очень доброй женщиной, наверное, самой доброй из тех, кого я знала. Но ее все предали. Она закончила свои дни в психиатрической больнице, потеряв все имущество», — сожалеет Виктория Лазич.

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