«Гагаринская летка»: пострадало ли от наводнения в Оренбурге училище первого человека, полетевшего в космос

Сегодня все в стране, затаив дыхание, следят за новостями из Оренбургской области, где прорвало дамбу и затопило Орск и Оренбург. А ведь именно в Оренбурге учился и женился первый космонавт планеты — Юрий Гагарин.

В каком состоянии гагаринская альма-матер находится сейчас и пострадала ли она от наводнения — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».

«Посадка Юрке не давалась»

Обычно 12 апреля именно около «гагаринской летки» в Оренбурге происходили все торжественные мероприятия и возложения цветов. Даже когда само училище было уже закрыто.

«В этом здании с 1955 по 1957 год учился первый в мире летчик-космонавт СССР», — гласит мемориальная табличка по улице Советской, 1.

Рядом набережная реки Урал — место, где Европа соединяется с Азией. После революции в Оренбург перевели школу военных летчиков из подмосковного Серпухова. Вскоре к ней присоединили Ленинградскую высшую школу летчиков-наблюдателей. В начале 1939-го «летку» разделили на два самостоятельных учебных заведения: Первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков им. К. Е. Ворошилова и Второе Чкаловское военное авиационное училище штурманов.

Сам старинный Оренбург тогда же переименовали в Чкалов. Свое историческое название город вернул лишь в 1957-м. В тот же год с отличием окончил училище курсант Гагарин.

«Мы учились с ним в параллельных группах. И уже тогда Юрка стремился быть первым во всем. По теории легко получал пятерки. А вот с предполетной подготовкой имелись проблемы, посадка ему не давалась», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня» 88-летний Анатолий Быков, сокурсник Гагарина, полковник в отставке.

Любовь на всю жизнь

По воспоминаниям однокурсника, отношения с товарищами у Гагарина складывались непросто. Как старшина эскадрильи, он должен был докладывать командирам обо всех нарушениях, в том числе и об опозданиях, даже если кто-то задержался в увольнении из-за девушки. Однажды Юрий строго отчитал кого-то из курсантов: «Ты собираешься стать воздушным извозчиком или летчиком-офицером Советской Армии?»

При этом сам Гагарин нашел свою суженую тоже в Оренбурге. Фотография юной Валечки Горячевой, свидетельство о браке уже Юрия Алексеевича и Валентины Ивановны Гагариных, расписавшихся в Чкаловском городском ЗАГСе 27 октября 1957 года, хранится в местном Музее космонавтики.

Дом тестя и тещи героя, где молодые сыграли свадьбу, стал Мемориальным музеем-квартирой Ю. и В. Гагариных. А вот училище, где учился Юрий Алексеевич, музеем не стало. До последнего времени оно стояло заброшенным: с проваленными полами и треснувшими стенами. Как-то здесь произошел пожар, потом его подвал облюбовали бомжи.

Само училище было расформировано еще 12 февраля 1993 года. Сперва за постройкой следило Министерство обороны, а затем одна часть отошла в федеральную, вторая — в частную, а третья в областную собственность. По сути, строение стало бесхозным.

Фото: [ t.me/mchs_official ]

Миллиардный ущерб

В открытых источниках имеются данные о возбуждении в 2013 году прокуратурой Оренбурга уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия...»). Получается, что следить за историческим строением некому. Ремонтировать его и вовсе стоит баснословных денег.

А вот наводнение «летку», как ни странно, не затронуло.

«Училище не затоплено. Оно расположено в той части города, куда вода не достала», — рассказали нам оренбуржцы, которые последние несколько дней опасаются разгула стихии.

Старожилы говорят, что вряд ли гагаринскую «летку» восстановят в ближайшее время. Особенно теперь, когда еще даже не подсчитан ущерб от столь масштабного наводнения. По предварительным подсчетам, по оценке Минстроя ущерб уже составляет более 21 млрд рублей.

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