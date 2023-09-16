«Мы боролись за ее выживание»: подмосковный фермер сумел вырастить тыкву-гиганта, несмотря на злоключения

Подмосковная тыква весом 600 кг стала самой большой на Всероссийском фестивале бахчевых культур «Агробатл–2023» , прошедшем в Ставропольском крае, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Вырастил ягоду- гиганта уже известный на все Подмосковье фермер из Луховиц Андрей Гусев. Аграрий рассказал, как из заморских семечек начал выращивать плоды-исполины, что заставило тыкву-победителя стрессовать все лето и что такое «тыквенная погода».

ПРОСТО ДАРИТ СЕМЕЧКИ

Сначала Андрей, как и все фермеры, выращивал обыкновенных представителей семейства тыквенных. То есть привычных нам размеров. Но когда случайно увидел по ТВ тыквы, арбузы и кабачки огромных размеров, сам загорелся идеей выпестовать на своем участке такие же. А то и еще больше!

«В 2018 году получилось раздобыть семена гигантов за рубежом. Нужно искать какого-нибудь чемпиона, кто выращивает гигантские тыквы. Я нашел и купил. Попробовал сам вырастить. Получилась сразу большая тыква. То есть сразу рекорд – 145 кг», – удивляется фермер.

С тех пор аграрий каждый год со своими «воспитанниками» берет призовые места. Однако не бронзовеет и старается привлечь к этому движению любителей бахчевых гигантов как можно больше фермеров. Для этого Андрей продает, а зачастую просто дарит семечки от своих тыкв другим.

«Семян раздал много по всей России, начиная с Урала, заканчивая югом. И в Калининград передавал, и даже на Дальний Восток – буквально во все регионы страны. Отправляю посылкой 1-го класса, обычной. И все», – делится Андрей.

Фото: [ из архива Андрея Гусева ]

БОРОЛИСЬ ВСЕ ЛЕТО

Такая щедрость окупается. Движение разрастается, и из него уже получаются разные фестивали, например «Агробатл», радуется Андрей Гусев.

«Коллеги делятся со мной своими успехами. Получаются тыквы по 300, по 400 и даже по 500 кг. Но мой рекорд еще никто не переплюнул», – смеется фермер.

Хотя достижения даются с большим трудом, признается Андрей. Например, 600-килограммовую красавицу-тыкву, которая победила на фестивале в этом году, постигло множество неприятностей.

«Мы ее назвали «Воин». У нас в Подмосковье была холодная весна, она у меня сначала заморозки перенесла, подмерзла немного. Потом, как никогда, вредителей была куча. Когда они атакуют тыкву, она стрессует, останавливается в росте. Избавились от вредителей, грибковые заболевания начали вылезать из-за сырого лета. Опять стресс, опять бороться. Только от всего этого избавились, град еще прошел до кучи. Опять стресс. Мы боролись за выживание тыквы», – делится фермер.

И несмотря на все злоключения, тыква удалась. Но почему при таких, казалось бы, неблагоприятных условиях у нас получаются самые большие плоды в стране? На этот вопрос Андрей отвечает так:

«Может, у нас какой-то мик­роклимат здесь особенный. Я думаю, что стараются другие фермеры не хуже меня. Но у нас в Подмосковье погода все-таки более «тыквенная». А по идее, на юге должны лучше расти. У них в отличие от нас нет проблем с теплом», – удивляется Андрей Гусев.

факт

Помимо тыкв, Андрей Гусев выращивает кабачки-гиганты, которые также вошли в «Книгу рекордов России», и арбузы, один из которых весом 28 кг стал в прошлом году самым большим арбузом в Луховицах.