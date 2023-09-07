Фермер из Подмосковья выиграл всероссийский фестиваль бахчевых культур

На всероссийском фестивале бахчевых культур «Агробаттл – 2023», проходившем в Ставропольском крае, выбрали самую крупную тыкву страны. Ее вырастил фермер из Луховиц Андрей Гусев.

Вес ягоды - 600 килограммов. Уже не первый год Гусев представляет регион на всероссийских фестивалях бахчевых культур и каждый раз показывает лучшие результаты. Уже три его тыквы-гиганта вошли в «Книгу рекордов России».

Как отмечает зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, в этом сезоне знаменитый фермер вырастил тыкву сорта «Гигант Атлантики» весом 591 кг и 4,7 метра в окружности. При этом Гусев обошел 35 агроспортсменов со всей России. После окончания соревнования тыквой-победительницей угостили всех гостей Агробатла.

Помимо тыкв, Андрей Гусев выращивает кабачки-гиганты, которые также вошли в «Книгу рекордов России» и арбузы один из которых весом 28 килограммов стал в прошлом году самым большим арбузом в Луховицах.

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