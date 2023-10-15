«Мы вышли, с нами все хорошо»: спецназовец погиб на СВО после двух ранений

Волевой парень Иван Непомощев на передовой занимался опасными и очень нужными делами: он ходил в разведку и оказывал помощь раненым. В июле Ваня погиб, когда в очередной раз кинулся спасать сослуживца.

Иван Непомощев родился 15 января 1996 года в селе Нижняя Санарка Челябинской области. Детство было радостным. Как рассказывает мать парня, Наталья, ее сын любил играть на пианино. Причем никто из домочадцев не был музыкально одарен — мальчик сам изъявил такое желание.

Драки с братом и одноклассницей

Но увлечение музыкой длилось недолго: как только мальчик пошел в школу, он забросил это занятие. Теперь у Вани на первом месте были футбол и шахматы.

«Помогал он мне во всем: и с братом, и по хозяйству, и с маленькой сестрой посидеть. Характер у Ивана был волевой, любил говорить правду в глаза. А ложь вообще терпеть не мог», — делится Непомощева в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однажды подросток подрался с одноклассницей, и она ему расцарапала всю шею. Об этом мама узнала случайно: когда сын собирался в школу, она увидела у него на шее уже почти зажившие шрамы.

«Она ему расцарапала практически рядом с веной. Еще бы немного — и все тогда», — ужасается тому случаю Наталья.

В школу Иван пошел учиться уже в Троицке, в СОШ №47. Успевал хорошо, увлекался историей, особенно событиями Великой Отечественной войны. Даже фильмы Ваня любил смотреть про сражения с фашистами.

«С остальными детьми дома Ваня ладил по-разному. Младшую сестру очень любил. Они даже характером схожи. А два брата могли иногда подраться, и тут же усесться рядом и уже спокойно о чем-то разговаривать и весело смеяться. Но праздники всегда отмечали дружно в кругу семьи», — объясняет мама парня.

Когда Ване едва исполнилось 15 лет, у него умер папа. Это случилось через день после праздника. После смерти мужа Наталья вернулась назад, в свою родную деревню.

«Я тогда боялась: как бы дети не сорвались и не пошли по наклонной. Но нет, они наоборот стали еще ближе ко мне», — говорит женщина.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Самостоятельная жизнь

В 2012 году Иван окончил школу и поступил в Челябинский институт путей сообщения, и уже там стал трудиться. Он подрабатывал и на стройке, и продавцом-консультантом. Через год студент взял академический отпуск и уехал в другой город, чтобы поработать там. Потом опять вернулся в учебное заведение.

«Преподаватели всегда отзывались о сыне хорошо. Отмечали, что когда он рассказывал про Великую Отечественную войну, его было очень приятно слушать. В 2017 году Ваня закончил учебу и на «отлично» защитил диплом», — подчеркивает Непомощева.

Как Иван пошел служить, — это отдельная история. Его поначалу вообще не хотели брать, ведь у парня был недобор в весе. Но упрямец настоял на своем. И попал именно в те войска, куда хотел попасть — военная разведка, спецназ ГРУ.

«Когда началась СВО, он только прилетел из заграничной командировки. И у него не было такой дилеммы: идти или остаться. Он нам сразу сказал, чтобы мы его даже и не оговаривали. Ваня все равно сделает по-своему. У него специальность была — старший снайпер и разведчик-санитар», — замечает Наталья.

Тайна за семью печатями

Звонить боец Непомощев мог, когда они отдыхали. Жили по понятному графику — неделя на задании, потом неделя отдыха. А так в основном мог отправлять родным только сообщения. Так прошло много месяцев.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Предчувствий беды у мамы, по ее признанию, не было. И даже когда сын погиб, Наталья этого не почувствовала.

«Мы до последнего не знали, где именно он находится. Когда я спрашивала у сына об этом, он мне всегда отвечал: «Зачем тебе это, мама, знать? Самое главное, что я жив-здоров и что у нас все хорошо, и что мы обязательно победим», — вспоминает те беседы наша собеседница.

У Ивана было два ранения. Во время реабилитации он успел даже заехать в школу на открытый урок и показать удивленным ученикам осколок в ноге. Но в третий раз не повезло: разведчик погиб 12 июля 2023 года в селе Никольское под Угледаром.

«Они как раз ушли седьмого числа на задание. Он всегда мне писал: «Мы уходим, не переживай за меня, у нас все будет хорошо. Мы вернемся. Вы только там себя берегите!». Это он за нас переживал. А когда возвращались, тоже успокаивал: «Мамуля, приветик. Мы вышли, с нами все хорошо», — вздыхает Наталья.

Бойцы были на задании, когда ранило одного из группы, и он закричал. Иван в это время был неподалеку и ринулся спасать товарища. В это время взорвалась мина.

«И мой сын, закрыв сослуживца собой, получил все осколки себе в спину. Мой сынок стал кричать, что его ранило, что в спину прилетело, и он ничего не чувствует — ни рук, ни ног», — сокрушается женщина.

Со слов сослуживца Непомощева, его последние слова были: «Походу, это все, братаны. Передайте моим, что я их очень люблю».

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