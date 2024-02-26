С тех пор, как началось противостояние на Донбассе, прошло десять лет. Мы собрали воспоминания местных жителей о событиях 2014-го. Эти люди многое пережили, рисковали жизнью, проявляли настоящий героизм. Но даже теперь многие все еще не верят, что обстрелы и бомбежки – то, что могло происходить с ними.

Возмущались мирно

«Донецк февраля 2014 года был обычным мирным городом. Однако этот город бурлил от возмущения, вызванного антиконституционным переворотом, который произошел в Киеве. У нас постоянно проходили митинги и демонстрации. Но в целом все шло хорошо и мирно. Правоохранительные органы поддерживали правопорядок, не было никакой войны. Мы не верили, что жизнь может настолько измениться в худшую сторону. Тем более, так быстро», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» 40-летняя дончанка Людмила С.

Она отметила, что сейчас в городе снова царит порядок. Увы, еще случаются обстрелы ВСУ, зато везде уже висят российские флаги. А быть частью России местные жители счастливы. Наша собеседница вспоминает, что еще в конце 2021 года получала российский паспорт с большой гордостью.

«Очень надеюсь, что весь этот ужас скоро закончится. Потому что, конечно, хочется увидеть Донецк, каким я его помню с юности, каким он остается в наших мечтах», — размышляет она.

«Победу уже ждем»

Десять лет назад житель Донецка Вадим Погодин встречал Новый год в Крыму, в городе Керчь. В Киеве в это время уже начались беспорядки. Вадиму было ясно, что серьезного конфликта не избежать. В результате он примкнул к ополчению первой волны, принял на себя командование батальоном.

Сегодня он с грустью констатирует, что почти все, кто сражался в 2014 году, давно погибли. Моторола, Гиви, Алексей Мозговой, глава республики Александр Захарченко…

«Вспоминаю разговор, который произошел у меня тогда. Один очень авторитетный человек сказал так: «О мире в Донецке можно забыть на 10 лет». Будем надеяться, что в 2024 году эти слова сбудутся», — говорит Погодин.

Он тоже надеется, что Донецк снова станет таким же благоустроенным и спокойным городом, как и прежде.

«Наш город был самым красивым на Украине в последние годы перед переворотом. Только Львов, может быть, мог конкурировать с Донецком. Сейчас, конечно, требуется уже ремонт улиц, тротуаров, домов после многочисленных прилетов. Но я уверен, что жизнь наладится», — говорит мой собеседник.

Что касается событий последних двух лет, то о них живущие в Донецке говорят однозначно: надеются, что скоро Россия одержит безоговорочную победу.

Ранее мы вспоминали о том, что творилось в Киеве в феврале 2014-го.