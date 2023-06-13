«Не оставляйте Наташу одну»: мать бойца СВО рассказала, какое последнее напутствие ей дал сын перед гибелью

Старший лейтенант Василий Солак из города Богородска Нижегородской области был примерным семьянином, любимым сыном и братом, образцовым офицером. В зоне СВО Василий проявил настоящее мужество и непреклонную решимость в трудные минуты боя и погиб как герой.

Вижу цель, не вижу препятствий

Вася рос, как и все мальчишки, хулиганом, но даже в детстве было понятно, что характер у него будет сильный: парень всегда добивался того, чего хотел. Как вспоминает мама Елена, одним из первых увлечений сына стал баскетбол.

«В нашем доме спорта была секция баскетбола, куда он отправился в пять лет. А потом в городе открылись бои без правил. Он тут же: «Мама, я хочу заниматься». И хотя баскетбол очень жалко было бросать, мы дали добро. Все-таки борьба вырабатывает характер», — говорит Елена беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как вспоминают учителя, в школе Вася был веселым, любознательным и шаловливым мальчиком. Ни одно школьное выступление не обходилось без него. Да и учеба давалась парню легко, а если что-то не получалось, то Вася делал это снова и снова, пока не достигал отличного результата.

«Сын получал только 4 и 5, а если говорить о боевых искусствах, то он в итоге стал мастером спорта по кикбоксингу. Вася легко определился с будущей профессией еще в выпускном классе. Когда мы с мужем вернулись от родителей из Молдавии, за полгода до выпускного, он сказал, что хочет стать военным», — вспоминает мама.

В Солаке-младшем воспитали любовь к Родине, уважение к старшим, приучили совершать правильные поступки. Поэтому в тот раз он встретил родителей и прямо заявил: «Мам, пап, я собираю документы, хочу поступать в военное училище». И он поступил. Подал документы в Новосибирск и в Рязань, и оба учебных заведения были готовы принять Василия. Он остановил свой выбор на Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова.

Фото: [ из личного архива семьи Солак ]

Учеба, как армия

Сдав экзамены и пройдя курс молодого бойца, парень стал ближе к исполнению своей мечты. Как отмечает Елена, в первый год учебы всем было тяжело. Было, как в армии: и на плацу маршировали, и снег чистили, и бегали. А уже позже началась настоящая учеба.

«Все Васе было интересно. А для нас волнительно, ведь будущие десантники начали прыгать с парашютом. После первого прыжка долго ждали его звонка, волновались — самим набирать нельзя. Наконец, звонит — говорит, прыгнул. Оказывается, долго не давали добро на вылет самолета, и парни сидели на аэродроме», — рассказывает мать.

Дома родные с нетерпением ждали каждой встречи. Сестренка Настя рисовала трогательные плакаты. Например, такой: в центре — портрет военного, рядом подпись: «С возвращением, наш ВДВшечка!». После третьего года учебы Василий встретил свою будущую супругу Наталью, которая с первых недель отношений уже примеряла роль жены офицера, ведь любимый постоянно уезжал.

После окончания училища Солака определили в Новосибирск. Командование его ценило, иногда даже оставляли вместо командира.

«Он продолжал ездить на соревнования, в том числе и по горному спорту. Со своими ребятами из группы он регулярно выезжал в Красноярск. Там они учились: и по горам лазили, и на лыжах катались, и по горной реке спускались», — отмечает Елена.

Просто командировка

Спецоперация началась неожиданно для всех. Когда Василий уезжал «за ленточку», он, как и всегда, успокоил родных, что просто едет в командировку.

«Он попросил беречь себя, говорит: «Созванивайтесь с Наташей, поддерживайте связь, не оставляйте ее одну. Настенька пусть учится как следует. А у меня все хорошо», — пересказывает напутствие сына мать.

Солак никогда не жаловался, что бы ни происходило. Но попрощаться с женой и родителями перед отъездом не вышло. Как и вернуться домой живым. Василий погиб, защищая Родину, в мае 2022 года. В ожесточенном бою Василий не отступил и проявил стойкость духа, как настоящий защитник Отечества. До последней минуты он оставался офицером, опорой для своих подчиненных. Солаку дали орден Мужества посмертно.

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