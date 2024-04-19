«Не понимаем, как жить дальше»: родные убитого в Москве мотоциклиста просят о помощи

Кровавая разборка, которая случилась недавно во дворе дома по улице Краснодарская на юго-востоке Москвы, шокировала россиян. 24-летнего байкера Кирилла Ковалева убили во дворе в результате самой обычной потасовки из-за автомобиля. Жуткие подробности резонансного происшествия — в материале «Подмосковье сегодня».

Роковой удар

Молодой мотоциклист Кирилл Ковалев на днях приехал к своей девушке в Люблино. Во дворе дома он поставил на стоянку свой мотоцикл. Ничего не предвещало беды, вот только байк мешал выезду припаркованного возле подъезда автомобиля Toyota Camry. Машина принадлежала 21-летнему уроженцу Азербайджана Шахину Аббасову.

По Сети разлетелись подробности происшествия. Незадолго до убийства Ковалева один из жильцов дома сделал Аббасову замечание по поводу того, что тот поставил машину впритык к подъезду. Сосед пригрозил отправить видео в ГИБДД. Аббасову же, судя по всему, мешал выехать мотоцикл. Он узнал у соседа, не его ли это железный конь, и получил отрицательный ответ. Затем взял телефон и принялся кому-то писать.

Фото: [ t.me/+MDItw9rb0Oo5Mzcy ]

Вскоре после этого на место подоспели еще двое людей на черной BMW. К этому моменту Кирилл, владелец байка, уже был на улице. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как некий мужчина в кожаной куртке пытается наброситься на Ковалева, второй сзади его оттаскивает, третий в синей ветровке отталкивает обоих, а четвертый — Шахин Аббасов — достает нож и наносит Ковалеву удар в живот. После этого окровавленный парень лежит на руках у своей девушки Анастасии Щ.

Доподлинно не известно, принимал ли участие в разборках тот самый мужчина, который до приезда подозреваемых сделал замечание Аббасову. Не исключено, что в синей ветровке был именно он. Однако сестра погибшего так и не смогла прояснить ситуацию.

«Насколько я поняла, на первом видео мужчина вышел и сделал замечание. А на втором брата уже убивают», — пояснила сестра Кирилла корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После содеянного Аббасов растерялся и схватился за голову. Кто-то из участников конфликта упомянул о том, что нужно вызвать скорую помощь. Но в итоге троица прыгнула в BMW и скрылась с места происшествия. В попытках замести следы, по дороге они пересели в серую «семерку» и растворились в вечернем мегаполисе. Кирилл же скончался от ножевого ранения в больнице.

Позже правоохранители нашли в салоне брошенной иномарки нож и пистолет Макарова. По городу был объявлен план «Перехват». На следующий день всех троих задержали. В квартире Шахина Аббасова провели обыск. В ходе него обнаружили крупную сумму денег. Как оказалось, отец мигранта владеет обувным бизнесом и хранит наличные дома.

По данным СК России, по факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Следствию предстоит установить роль каждого из соучастников преступления.

«Они всех тут раздражали»

Как удалось выяснить нашему журналисту, Аббасов проживал с отцом и братом в одной из многоэтажек по улице Краснодарская. По словам соседей, иностранцы вели себя там весьма вольготно и на претензии местных жителей внимания не обращали.

«Они всех тут раздражали. Шахин вообще место у подъезда себе приватизировал. Как-то мой муж ненадолго оставил там машину, мы вещи с дачи привезли, чтобы разгрузить. И приезжает этот на Камри, а с ним еще двое. Начали на мужа наезжать: вали, говорят, отсюда! Он не стал связываться с ними и убрал машину», — возмутилась местная жительница Елена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Сердце колотится, слезы не останавливаются»

Старый приятель убитого молодого человека Дмитрий (имя изменено. — Прим. ред.) отзывается о нем, как о добром и светлом человеке. Ведь погибший парень исполнил его самую заветную мечту — научил ездить на мотоцикле. Еще он увлекался велоспортом и страйкболом.

«Он всегда был очень веселым. В 2021 году Кирилл научил меня кататься на байке. Я ему благодарен за все! Последний раз мы виделись на соревнованиях. Он выглядел счастливым, таким я его буду помнить всегда», — со скорбью сказал Дмитрий.

Фото: [ vk.com/Анастасия Щаулина ]

Родные Ковалева сейчас переживают очень тяжелые времена. Особенно трудно девушке Кирилла Анастасии, на глазах которой его убивали. Она была с ним до последнего, пока смерть не разлучила их.

«Ты разделил мою жизнь на «до» и «после». Ты — мой настоящий мужчина, мой герой», — написала в соцсетях убитая горем Анастасия.

Сестра погибшего просит всех неравнодушных людей о помощи. По ее словам, у семьи уже есть какая-то сумма на похороны Кирилла, но ее недостаточно.

«Сердце колотится, слезы не останавливаются и просто не понимаешь, как жить дальше», — скорбит сестра в соцсетях.

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