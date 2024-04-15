«Пожирала себя изнутри»: экстрасенс раскрыл жуткие подробности последних минут жизни Либерж Кпадону

Недавно в подмосковном Королеве состоялось прощание с бывшей участницей телепроекта «Дом-2», 36-летней Либерж Кпадону. Звезда телешоу была найдена мертвой на съемной квартире при невыясненных обстоятельствах. Причиной смерти стала остановка сердца.

Бывшие коллеги умершей заявили, что она страдала от онкологии и диабета, а также злоупотребляла алкоголем и сильнодействующими препаратами. Однако за месяц до кончины никто из близких и друзей ее не видел. Что происходило в последние моменты жизни Либерж, раскрыл экстрасенс из Одинцова Александр Ленорман.

Начинала танцовщицей

Либерж Кпадону родилась в Санкт Петербурге в 1987 году. Девочка прилежно училась и увлекалась легкой атлетикой. Когда ей исполнилось 14 лет, родители приняли решение переехать в Уфу. Но в чужом городе отношения со сверстниками никак не складывались. Причиной послужила экзотическая внешность школьницы, которая оказалась не по нраву башкирам.

Спустя два года ее заметил арт-менеджер одного из ночных клубов и устроил гоу-гоу танцовщицей. Родители были против, но девочка не слушалась. Во время «горячих» танцев Либерж постепенно приобщалась к шоу-бизнесу. А вскоре поняла, что в Уфе ей больше не интересно и устремилась в Москву.

В столице жизнь заиграла новыми красками. Днем учеба в университете, а вечером — тусовки в ночном клубе, где она по-прежнему исполняла гоу-гоу. Либерж даже пробовала в себя в роли певицы и актрисы, но дальше подработок дело не зашло.

Впрочем, на личном фронте все тоже ограничивалось лишь короткими романами. Тогда-то Кпадону и решила попытать счастье на проекте «Дом-2».

Фото: [ vk.com/Официальная группа Либерж Кпадону ]

Так и не нашла свою любовь

В 2011 году Либерж пришла на реалити-шоу. Ее первым избранником стал 23-х летний Глеб Жемчугов. Парень был груб, частенько напивался и лез на нее с кулаками. В итоге пара распалась. Затем девушка попыталась построить отношения с 26-летним Анти Курхиненом. Но и там не получилось – вместо интимной близости со своей половинкой, молодой человек уединялся в туалете для самоудовлетворения.

Третьим по счету был 20-летний Иван Барзиков. Юноша сразил наповал Либерж, оставив после себя одни лишь шрамы. Бойфренд запрещал девушке пить и курить, но та была непреклонна и тайком продолжала. На этой почве влюбленные постоянные ссорились, доходило даже до драк. В какой-то момент Барзиков и Кпадону вместе покинули «Дом-2», чтобы строить уже по-настоящему серьезные отношения. Вот только надолго их не хватило.

Что происходило в их жизни вне объективов камер, доподлинно неясно. По слухам, вся любовь разбилась о быт. А спустя полгода совместного проживания ребята расстались. Несмотря на это, Либерж продолжала любить Ваню. Поговаривали, что она была от него беременна, но у нее случился выкидыш. В попытках забыть возлюбленного, в 2013 году Кпадону вновь вернулась на «Дом-2».

На этот раз она выразила симпатию своему ровеснику Евгению Рудневу. Закрутилось, и молодые вскоре поженились. Но не прошло и полгода, как они развелись. Дескать, ее муж был в долгах, как в шелках. Якобы это и стало причиной разрыва. После чего Либерж покинула реалити-шоу на целых 8 лет.

Фото: [ vk.com/Официальная группа Либерж Кпадону ]

Жизнь после проекта

Вдали от камер Кпадону пробовала заняться бизнесом, но терпела одни убытки, пока в 2020 году не организовала студию звукозаписи. Наряду с этим экс-звезда «Дома-2» открыла салон лазерной эпиляции.

Казалось бы, дела шли в гору. Но тут ей снова приспичило вернуться на телестройку. В 2023 году она вернулась на проект в качестве эксперта, о чем пожалела. Ведь там как раз находился Иван Барзиков с теперь уже нынешней женой Кристиной. Мужчина в пух и прах разнес бывшую возлюбленную, назвав ее алкоголичкой.

Уже тогда коллеги стали замечать, что Либерж как-то странно себя вела. Будто бы была подавленной. Потом и вовсе поползли слухи, что у нее сильная депрессия, которую она заливает алкоголем с транквилизаторами.

А за полгода до смерти Кпадону стало известно, что у нее новообразование в правом легком и сахарный диабет. Либерж начала периодически пропадать со всех радаров и подолгу не выходила из дома. Близкие и друзья настолько привыкли к ее выходкам, что перестали придавать этому значение. Пока однажды она не пропала навсегда.

Фото: [ freepik.com ]

Загадочная смерть

31 марта соседи Либерж Кпадону пожаловались на трупный запах и вызвали профильные службы. Прибывшие специалисты обнаружили ее мертвой. По одним данным, она пролежала в квартире 40 дней, по другим — 10 дней. Официальная причина смерти — остановка сердца.

За месяц до кончины никто из родных, друзей и коллег с ней не виделся, не разговаривал и не переписывался. По неподтвержденной информации, 21 марта Либерж была еще жива. Об этом в соцсетях сообщила некая знакомая, с которой они встретились во дворе жилого комплекса.

«Нет ей покоя»

Мы решили обратиться к экстрасенсу, чтобы пролить свет на загадочную гибель экс-звезды реалити-шоу. Чтобы исключить пересказ уже имеющихся фактов из интернета, ясновидящему нарочно не показали фото и не назвали имя умершей.

«Вижу женщину, ей до сорока лет. У нее депрессия и нервное истощение. Она часами напролет метается из угла в угол. Нет ей покоя. Какой-то орган не выдержал – сердце. Она недавно умерла, 40 дней еще не прошло», — рассказал экстрасенс из Одинцова Александр Ленорман корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Маг, к слову, не увидел при ней ни алкоголя, ни транквилизаторов. Впрочем, болезни легких и диабета он также не узрел. Но добавил, что в последние дни перед смертью Либерж страдала от одиночества. При этом она не хотела ни с кем контактировать.

«Женщина находится в каком-то замкнутом пространстве. Не ест, а только курит сигареты одну за другой. Она постоянно о чем-то думает и пожирает себя изнутри. Ей за что-то обидно. Чувствую, как у нее немеет лицо и не хватает воздуха. Покойная боялась, что ее парализует. Но инсульта я не вижу. Перед смертью она резко вздохнула и испустила дух», — отметил экстрасенс.

Душа усопшей пыталась напомнить о себе близким и знакомым, подчеркнул ясновидящий. В дни после смерти она якобы подавала им знаки. Провидец привел пример одной из ее подруг — брюнетки средних лет. Той периодически попадались на пути девушки, которых она путала с покойной. Также Либерж была на «языке» и у своих родственников. Ее ни с того ни с сего начинали обсуждать и с кем-то сравнивать.

Фото: [ freepik.com ]

Где она сейчас?

«Сейчас она находится в альтернативной реальности, сформированной ее разумом. Душа заново переживает все события — плохие и хорошие, которые происходили в ее жизни. Это похоже на сон. В нем также присутствуют ситуации, не имеющие отношения к реальности. Например, несбывшиеся мечты, которые воплощаются уже после смерти. Так будет до сорока дней. После душа умершей займет свою нишу в загробном мире, отдохнет от мирской суеты и продолжит служить высшим силам. Через определенный срок ее снова вернут за землю для дальнейшего духовного развития, но уже в другом теле», — подытожил Ленорман.

Напомним, прощание с Либерж Кпадону состоялось в начале апреля в Королеве. Проводить ее в последний путь пришли родственники, друзья и бывшие коллеги. После траурной церемонии тело экс-участницы «Дома-2» кремировали и доставили в Уфу для погребения. Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» выражает соболезнования родным умершей.

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