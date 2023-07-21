«Не верят в депрессию, называют это ленью»: россияне с психическими недугами рассказали, как им дается общение с людьми

В России все еще есть люди, которые считают психические расстройства данью моде и не воспринимают их всерьез. Об этом рассказали соотечественники, которых удалось опросить корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, как отметили собеседники, непонимание часто исходит даже от самых близких людей.

«Можешь разрыдаться в общественном транспорте»

ЗОЖ-блогер, подкастер и журналист Игорь Кун, преодолевший депрессию, рассказал, что официальная постановка диагноза объяснила все пережитые ранее им странные ощущения и помогла смириться со своей сущностью.

«До постановки диагноза ты не понимаешь, что с тобой что-то не так. Ты можешь разрыдаться в общественном транспорте. Так и у меня было. Просто слезы льются, а я еду в метро и не могу себя контролировать. Дальше появились депрессивные эпизоды, тянулось время», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Расстояние от дома до магазина молодой человек преодолевал за пять минут, но ему казалось, что проходят часы. Обычная поездка в лифте казалась вечной.

«Потом начали появляться суицидальные мысли. Когда выключается режим депрессии и включается осознанность, ты понимаешь, что так быть не должно, ты идешь к психиатру. По крайней мере, я сразу понял, что надо идти и обсуждать это с кем-то», — отметил блогер.

Но, по его словам, эти «окошки просветления» достаточно редки. В остальное время при депрессии хочется запереться дома, никуда не выходить.

«Тебе кажется, что тебя тянет вниз, что тебя никто не понимает и лучше нигде не появляться. Но от того, что ты замыкаешься в себе, становится только хуже. Работает и стыд, и вина, что ты становишься обузой. Кажется, что у людей есть серьезные проблемы, а тут ты со своим настроением», — поделился собеседник.

Игорь уточнил, что в этот момент рядом с человеком должны оказаться понимающие друзья, знакомые или родственники.

«Но как правило, сегодня не каждый знает, как себя вести с человеком в депрессии. Все говорят: «Да ладно, не переживай, пройдет», «Ты грустишь? Не грусти». Вот обычная схема. Но мне повезло, что у меня есть приятельница, у которой биполярное расстройство», — отметил журналист.

Друзья переписывались, делились ощущениями, способами, как из этого состояния выходить, и Игорь понял, что окружение, которое испытывает те же эмоции, ценнее, чем те, кто делает вид, что понимает.

«Организм не посылает сигналы голода»

С непониманием столкнулась и жительница Новосибирска Екатерина М., которая лечила биполярное расстройство. По ее словам, чтобы выжить с таким заболеванием, нужно обязательно посещать психотерапевта и принимать антидепрессанты и иногда транквилизаторы.

Собеседница уточнила, что при этом сильно меняется качество жизни. В депрессивной фазе начинает казаться, что смысла жить совсем нет.

«Можно лежать днями напролет и не вставать даже в туалет или поесть. Организм не посылает сигналы голода, например. Также сложно нести ответственность, например на работе или учебе. В такие периоды я не отвечаю на звонки друзей, игнорирую все сообщения», — отметила Екатерина.

В маниакальной же фазе наоборот наблюдается прилив энергии. Героиня нашего материала призналась, что могла бездумно тратить деньги, покупать абонементы в тренажерный зал и на танцы, обновлять гардероб, хотя одежды и без того у нее много.

«Когда деньги заканчивались, брала в кредит дорогие наушники и технику. В этой фазе мучает бессонница, повышается тревожность вплоть до панических атак. Ужасно сложно балансировать между этими двумя фазами», — призналась она.

Поэтому, уточнила Екатерина, таблетки помогают выровнять настроение.

«Самая главная сложность — понимание окружающих, не страдающих такими проблемами. Они не верят в депрессию, называют это ленью. Считают, что антидепрессанты — это наркотики, а походы к психотерапевту — модное веяние. Люди реально думают, что эту проблему можно решить каким-то занятием, типа: «Иди погуляй, съезди в отпуск, полы помой и так далее», — поделилась девушка.

Однако, добавила собеседница, хуже всего тем, кто прислушивается к этим мнениям и не занимается своим психологическим здоровьем. Самолечение здесь не поможет.

«Вдох сделать просто невозможно»

Надуманными некоторые представители общества считают и панические атаки. Жительница Ростова-на-Дону Наталья Б. рассказала, что в целом плохое отношение к себе ей испытывать не приходилось.

«Однако бывали высказывания вроде: «Раньше все жили нормально, работали и никаких панических атак ни у кого не было. Понапридумывают себе болячки, больше работай и некогда будет страдать», — рассказала Наталья.

По словам девушки, когда ты склонен к паническим атакам, даже если жизнь кажется спокойной, в один момент наступает необъяснимая тревога.

«Перехватывает дыхание, вдох сделать больно, просто невозможно. Чувство такое, что тебя одновременно тошнит, теряешь сознание и умираешь. Бешено колотится сердце, бросает в дрожь. Все прекращается так же резко, как и началось», — призналась ростовчанка.

При этом, отметила собеседница, никаких предвестников будущей панической атаки просто нет.

«Внешне ты можешь не показывать, что тебе плохо, даже близкий человек может не понять, что ты сейчас переживаешь. Трудность заключается в том, что ты не знаешь, когда случится атака и как долго она продлится», — рассказала девушка.

Если вы ощущаете дискомфорт, отсутствие ментального равновесия, по возможности не медлите — обращайтесь за помощью к специалистам. Вовремя подобранное лечение, психотерапия помогут справиться со всеми трудностями.

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