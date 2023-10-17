«Неплохой шанс»: смогут ли бывшие заключенные обучать школьников

Судимым за особо тяжкие преступления разрешат работать в школах. Такое решение не будет касаться только педофилов и убийц .

Группа депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект.

Профпригоден, но есть нюанс

Основным условием для получения права преподавать, как следует из документа, станет безупречное поведение экс-заключенного в течение не менее 10 лет после отбытия наказания. При этом новая норма не будет распространяться на граждан с судимостью за убийства, а также за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Хотя, как напоминают эксперты, в УК РФ есть другие тяжкие статьи: распространение наркотиков, грабеж, мошенничество в особо крупных размерах, экстремизм и др.

Авторы инициативы в свою очередь подчеркнули, что Конституционный суд ранее указал на чрезмерность и несоразмерность пожизненного запрета на педагогическую деятельность бывшим преступникам.

«Я считаю, что возможно применить эту меру только к тем, кто ранее отбывал срок за экономические преступления. Для таких людей это будет неплохой шанс принести пользу обществу. Насчет всех остальных следует серьезно подумать. Несмотря на то, что учителей в российских школах действительно не хватает сегодня, риск существует. Стоит подумать, как и кто станет контролировать процесс работы с детьми бывшего осужденного, кто будет отвечать за возможные инциденты», — прокомментировала инициативу интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Сюзанна Кирильчук, президент некоммерческой организации «Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным».

А смогут ли?

Она напомнила, что в 2024 году выступает в силу Федеральный закон от 06.02.2023 №10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», выключающий в себя систему мер, направленных на помощь в социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывающих или уже отбывших уголовное наказание.

Согласно ФЗ, в течение полугода после освобождения бывшему заключенному можно будет прийти в уголовно-исполнительную инспекцию и получить помощь по своему запросу — трудоустройство, психологическое консультирование, восстановление документов.

«Этим станет заниматься государство. Пока же такую работу выполняют только общественные объединения и различные некоммерческие организации, которые комплексно помогают в решении подобных вопросов. Но за такой помощью люди должны обращаться добровольно. Как человек, не прошедшей никаких курсов и программ по ресоциализации, а заставить их пройти нельзя, пойдет трудоустраиваться в школу, я не очень понимаю», — констатировала эксперт.

В отличие от бывших заключенных, людям с ограниченными физическими возможностями очень сложно устроиться на работу.