В Мособлдуме рассказали, с какими сложностями сталкиваются работодатели при трудоустройстве инвалидов

Работодатели, которые трудоустраивают инвалидов, прежде всего сталкиваются со сложностями при оборудовании рабочего места. Об этом рассказал зампред Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев.

Он уточнил, что рабочее место должно быть доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья, даже если это офисное помещение, что требует серьезных затрат.

«Кроме этого, одна ситуация, если это офис с рабочим столом. Другая же, если это предприятие, где инвалид работает за станком. Тогда, кроме того что это рабочее место должно быть оборудовано, человека еще нужно обучить, как за ним работать», — отметил Вшивцев.

По его словам, сейчас инвалиды могут получить специальность в учебных заведениях или через специализированные центры по переобучению.

Помимо этого, трудности могут возникнуть в тех случаях, когда у работодателей нет возможности создать рабочее место для инвалида, потому что производственный цикл не позволяет использовать труд человека с ОВЗ.

«Здесь работодатель может пойти либо на то, чтобы переобучить человека, либо же арендовать рабочее место. Такая возможность теперь предусмотрена законом Мособлдумы — можно арендовать место в другой организации, тогда все обязательства по созданию необходимых условий возьмет на себя другая организация», — сказал зампред.

Организации-работодатели на территории заключили 16 договоров на аренду 64 рабочих мест. Кроме того, Минтруд России предложил расширить возможности программы субсидирования найма жителей с инвалидностью.

«Дополнительные меры господдержки будут применяться в случае трудоустройства инвалида сверх региональной квоты — предприятие сможет получить около 105 тысяч рублей. И при их приеме на работу на предприятия и в ИП, где учредителем является инвалид или общественные организации инвалидов, компания сможет рассчитывать на сумму до 140 тысяч рублей», — заключил Вшивцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.