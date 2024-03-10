«Ничего не опубликовали, просто исчезли»: в Сети жалуются на журналистов, которые обещают платно освещать проблемы

Люди привыкли платить за разные услуги. Если есть такси, где посредник-агрегатор работает между водителем и пассажиром, то почему бы не создать и агентство по соединению героев и представителей СМИ?

Эта идея пришла в голову одному известному журналисту Антону Н., но что-то пошло не так. Мы связались с несколькими людьми, которые считают себя пострадавшими от его деятельности.

Жалобы со всех сторон

В то время, как большинство журналистов берутся за социальные темы бесплатно, некоторые предпочитают на этом зарабатывать. Законом такая деятельность не возбраняется, однако журналистская этика предполагает несколько иной подход к подобной работе.

В соцсетях Антон Н. открыл группу, куда приглашают журналистов, политиков и простых людей. Цель была в том, чтобы помогать народу в освещении наболевших проблем. Правда, некоторые люди, как нам заявили пострадавшие, часто попадают в группу небесплатно. Фрилансер Ирина И. (имя изменено — Прим. ред.) имела негативный опыт сотрудничества с Антоном.

«Моя подруга была засланным казачком, ей Антон предлагал подработать: приглашать народ в его чат, и каждый человек платил за вступление пять тыс. рублей», — сказала девушка корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сама Ирина, по ее словам, снимала для Антона видеоролик, за который ей долго не хотели платить. В итоге гонорар, как заявила наша собеседница, удалось «выбить», но только через угрозы судом за то, что Н. и его команда работают без договоров ГПХ.

Люди, обратившиеся в чат со СМИ, тоже бывают недовольны.

«На мою жалобу откликнулись четыре или пять журналистов. Просили материал, даже приезжали и делали съемки. Но ничего не опубликовали. Потом я выяснила, что это платно. А почему сразу цену не сказали? Просто все исчезли по-английски», — написала в рубрике отзывов Наталья Т.

Фото: [ freepik.com ]

Внимание стоит дорого

По словам пострадавших, Антон и его помощники мониторят интернет и ищут просьбы людей о помощи в СМИ. Либо те сами пишут в чат. Когда потенциальный клиент найден, ему приходит сообщение, что пресса может помочь. Правда, не бесплатно. Выезд съемочной группы стоит 60 тыс. рублей, плюс создание ролика оплачивается отдельно.

Именно такие сообщения с просьбой заплатить за освещение социальной проблемы и привлекли внимание других журналистов.

Подмочил репутацию

Корреспондент «Подмосковье сегодня» решил выяснить, что происходит на самом деле, и попробовал «устроиться на работу» в эту группу. Удалось убедиться, что действительно некоторые услуги журналистов оказываются платно. Медийщики отбирают темы для публикаций, предлагают людям помощь, создание видеороликов, официальные запросы в СМИ.

Сам Антон Н., узнав, что им заинтересовались, позвонил нашему журналисту.

«У меня около 20 групп, связанных со съемками. Я три года помогал людям бесплатно, но я не могу нанимать коллег без денег. Предложил давать донаты, но присылали мало, и тогда я стал брать плату», — озвучил свою позицию Н.

Юрист Ольга Власова объяснила, что если Н. никаких гарантий о публикации на телевидении не дает, а просто предлагает за деньги услуги журналистов, то признаков мошенничества здесь нет.

«Что касается тех журналистов, которые выполнили работу и не получили за нее оплату, то это гражданско-правовой спор. Учитывая такое количество недовольных, скорее всего, проблема существует, и как минимум общественный резонанс может поставить под угрозу деловую репутацию этого журналиста», — подчеркнула Власова.

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