Мужчину, подозреваемого в краже телефона, задержали в Мытищах

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Мытищах мужчину, которого подозревают в краже мобильного телефона, случайно оставленного в магазине. ОБ этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник, находясь в одном из торговых центров в Мытищах, заметил на лавочке оставленный мобильный телефон. Удостоверившись в том, что за ним никто не наблюдает, забрал его и скрылся.Материальный ущерб составил шестьдесят тысяч рублей.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли задержать подозреваемого в совершении противоправного деяния по месту жительства. Мужчина пояснил, что телефон продал на Савеловском рынке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Накануне стало известно, что телефонную мошенницу задержали в Подмосковье по подозрению в хищении 300 тысяч рублей у пенсионерки.