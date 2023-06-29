«Никогда не возьму денег за свое творчество»: девушка из Подольска написала полторы сотни стихов, посвященных бойцам СВО

Широко известная в узких кругах — так можно было бы охарактеризовать творчество поэтессы Лены Петернел. Девушка из Подольска работает в банке, профессия вроде бы не располагает к творчеству, но события последнего времени изменили ее мировоззрение.

Широко известная в узких кругах — так можно было бы охарактеризовать творчество поэтессы Лены Петернел. Девушка из Подольска работает в банке, профессия вроде бы не располагает к творчеству, но события последнего времени изменили ее мировоззрение.

Вдохновила героическая смерть незнакомого парня

Однажды в соцсети Лена я увидела пост про парня, который погиб 8 мая 2022 года. Его звали Василий Солак.

«Я написала маме Василия слова поддержки. Так мы начали общаться с Еленой почти ежедневно. Мне захотелось просто немного поддержать маму, которая была убита горем. Василий героически погиб под Луганском накануне Дня Победы. В ходе общения с мамой я узнала, каким Вася был парнем», — говорит девушка корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Петернел общалась с матерью погибшего бойца примерно два месяца, и в сентябре 2022 года прямо на работе ей пришли первые строки стихотворения, которое оканчивалось так: «Скучает мамино сердечко. Во сне приходит сын-герой / и говорит: «Не плачь, родная, душой твой сын всегда живой!»/ Живой он, верно, это правда! С небес он смотрит на своих, / сливаясь с небом и родными глазами цвета васильков».

Лена отправила свой первый стих маме Василия.

«Она в ответ написала, что ей очень понравилось стихотворение, и попросила опубликовать у себя на странице с фотографией Васи. Кстати, мы с мамой Василия общаемся до сих пор, и в планах — в июле увидеться и поехать к нему на могилу», — отмечает Петернел.

Фото: [ из личного архива Лены Петернел ]

После этого подольчанка написала несколько стихов в поддержку наших ребят на СВО, которые публиковала на своей странице. Некоторые произведения Елена отправила в группы, связанные с военной тематикой. После этого ей поступил запрос от одной девушки: написать стихи в память об одном погибшем российском солдате. Стихи попросили для любимой супруги. Елена вкратце узнала историю солдата и написала стихи от его лица для любимой жены.

Народное признание

Творчество Петернел опубликовали в группе ВК «ВДВ Армия России». После этого Лене начали писать мамы, жены и девушки, которые потеряли своих любимых людей на СВО.

«Я не могла отказать людям, убитым горем, и на основе их историй из жизни пыталась через стихи передать их чувства. За стихи я никогда не брала деньги и не буду этого делать. Через какое-то время мне написали несколько музыкантов с предложением написать песни на мои стихи», — говорит Петернел.

Песни, которые получились в результате совместного творчества композиторов и подмосковной поэтессы, слушают и ребята на передовой, и их родные и близкие.

Сейчас у Елены есть своя группа в соцсетях, в который более двух тысяч подписчиков. Там поэтесса публикует свои стихи и клипы на песни о погибших бойцах. Сколько стихов уже вышло из-под пера, Петернел не берется сказать точно. По ее словам, их примерно 150. Какие-то написаны в поддержку живым бойцам, какие-то посвящены памяти погибших.

«Конечно, хотелось бы, чтобы таких стихов вовсе не было. Но раз сейчас я могу немного поддержать родных и близких наших ребят, то буду продолжать это дело. Многие стихи, которые написаны именно в поддержку российских солдат, вошли в несколько сборников. Их читают на передовой», — признается Петернел.

Ранее наше издание также публиковало историю бойца Василия Солака, которая так вдохновила Лену. Ее можно прочитать здесь.