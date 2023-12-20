«Нога недвижима, но духом не падаю»: снайпер СВО остался инвалидом, но продолжил помогать Родине

До спецоперации Анатолий Кольчинский был предпринимателем в Санкт-Петербурге. Осенью 2022 года его, как и многих, мобилизовали, и после этого он в течение полутора лет защищал Родину.

После многочисленных боев Анатолий получил тяжелые ранения, но не сдался и теперь помогает стране иначе. Как признался нашему корреспонденту боец, он ждал поездки на фронт. А приехав на передовую, ничему не удивлялся.

Пришло полное понимание

Еще когда Анатолий служил срочную службу, он отлично освоил снайперские винтовки, а потому на СВО по специальности стал стрелком.

«Повестка пришла не домой, а к родителям. Они мне позвонили, и я в тот же день поехал в военкомат. А уже на следующий день я отбыл в центр подготовки. Тренировали нас хорошо, было интересно. Я ни разу не пожалел, что пошел. Ведь на спецоперации в голове появилось полное понимание, для чего это все делается», — заметил Кольчинский.

Как снайперу нашему собеседнику давали задачи выявлять бойцов противника и уничтожать цели. Первое ранение произошло, когда Анатолий находился на огневой точке. Несмотря на темноту, ВСУ выявили нашего стрелка — коптер был с тепловизионной насадкой.

«Меня начали накрывать минометами, и осколок попал в голову. После этого я восстанавливался примерно четыре месяца. Меня навещали жена с ребенком и родители, но никто не уговаривал все бросать и бежать домой. Ведь родители — военные в отставке, а супруга знает мою точку зрения», — рассказал снайпер.

Даже семилетний сын, по словам бойца, прекрасно понимает, что происходит на передовой и знает о ранениях папы. От мальчика ничего не скрывают.

«Лучше, чтобы ребенок изначально воспитывался с таким пониманием и нормальными ценностями», — объяснил свою позицию Анатолий.

Фото: [ из личного архива Анатолия Кольчинского ]

Задача на Днепре

После ранения Кольчинский опять вернулся в разведку. А вскоре мужчину позвали на вышестоящую должность, и он стал старшим снайпером роты. В июне 2023 года он заключил контракт с бригадой Северного флота и отправился на Херсонское направление.

«Это боевая сформированная команда, где у офицеров есть четкое понимание происходящего. И бригада сама принимает многие решения, то есть в плане организации боевых задач колоссальное отличие от предыдущей моей работы. Да и личная ответственность стала выше», — поделился Анатолий с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам бойца, цели перед ним стояли разные. Он трудился вместе с напарником. В работе парой есть свои плюсы и минусы, но Анатолий отлично сработался со своим товарищем по прозвищу Кран.

«Последняя боевая задача, которую я получил в августе, была морально тяжелой. Добираться до места ее выполнения надо было на катерах через Днепр. Здесь появился большой страх, ведь на земле у тебя есть возможность куда-то отойти и сманеврировать, а на воде это большая проблема. Тут нет пути назад», — вздохнул Кольчинский.

Задача на Днепре не зря вызывала тревогу. Все пошло не по плану: судно противника, которое надо было атаковать, оказалось бронированным, и экипаж уничтожить не удалось. Зато россияне вызвали яростный огонь со стороны ВСУ.

Бойцов обстреливали минометами и кассетными боеприпасами. Анатолия несколько раз контузило и пронзило осколками. Два катера, которые выходили на помощь снайперам, были подбиты, и только третий смог добраться до цели. Но и его атаковал дрон-камикадзе. Анатолий едва не погиб, и почти уже утонул, но бойца спас товарищ.

Фото: [ из личного архива Анатолия Кольчинского ]

Настроение боевое

После того жуткого боя Кольчинский едва остался жив.

«У меня был очень сильный отек головного и спинного мозга, перелом шеи. События эвакуации помню смутно. Я уже пять месяцев лечусь с перерывом на отдых дома. Сейчас я в центре реабилитации и потом опять поеду в госпиталь. Одна нога до сих пор недвижима, и никаких прогнозов врачи не дают, буду оформлять инвалидность, но духом не падаю, настроение боевое», — улыбнулся Анатолий.

Даже будучи на больничной койке, боец помогает фронту. Он организовал группы в соцсетях, где собирает посылки для фронта. Анатолий отправляет технику и аптечки двум подразделениям разведки, где он служил — одно на Сватовском направлении, другое на Херсонском.

«Я нахожусь на связи со всеми ребятами и с командованием. Закупаю самое важное — дорогостояще техническое оснащение и передаю на фронт только через знакомых. Например, через тех, кто приехал в отпуск с передовой и поедет обратно. Через третьих лиц и волонтеров ничего не вожу, потому что много обманщиков», — отметил солдат.

Анатолий напомнил: хоть коптеры — это расходный материал, и дрона может хватить на 15 минут полета до перехвата ВСУ, они очень важны.

«БПЛА помогает спасти очень большое количество людей, потому что это глаза и уши артиллерии. Это разведка. Там, где раньше ходил человек, рискуя жизнью, теперь поднимается «птичка» и смотрит на расстоянии. Беспилотники уничтожают опорные пункты врага и дают заслон для штурмовиков. Они очень нужны!» — подчеркнул снайпер.

Пока что в группе у Анатолия не так много единомышленников. «Зато все активные», — утешается боец. Если вы хотите помочь нашим солдатам на передовой, вы тоже можете вступить в группу «Пионер запаса».

Ранее мы писали, что предновогодний сбор помощи для участников СВО проходит в подмосковных Мытищах.