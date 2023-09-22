«Обычную ипотеку мне не дали»: многодетная мать рассказала о трудностях с покупкой жилья без льгот

Месяц назад, как только Минсельхоз приостановил выдачу новых кредитов по программе «Сельская ипотека», в ведомстве пообещали, что это временная и вынужденная мера. Но после повышения ключевой ставки до 13% стало понятно, что и оставшуюся часть льготной ипотеки, скорее всего, дотянут только до лета 2024 года.

В лучшем случае уцелеют жилищные кредиты для многодетных семей — таков прогноз главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко.

«Лимиты по финансированию льготной ипотеки с господдержкой в 2023 году исчерпаны. Вероятно, необходимо дополнительное финансирование», — обьясняет юрист Джамиля Аджиева, специалист в области финансового и семейного права.

Да, вероятно. Только откуда взять дополнительное финансирование? А людям из регионов эти льготы нужны.

Суровая жизнь льгот не предоставит

У Людмилы М. из Рязанской области шестеро детей. Несколько лет назад в результате несчастного случая сгорело единственное жилье семьи. Беременная Люда с супругом и малышами остались фактически на улице.

«Тогда не было льготной программы по ипотеке, а обычную мне бы не дали, так как я не вылезала из декретного отпуска много лет подряд, а муж работал без трудовой книжки», — рассказывает женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Детей опека забрала в приют, родителям выдали временное пристанище, будущее большой семьи практически висело на волоске.

Многодетной матери повезло: богатый меценат случайно узнал об их проблеме и помог приобрести частный дом, где семья сейчас делает ремонт.

«Если бы тогда была ипотечная программа на доступных условиях, конечно, мы бы в нее вступили, но она появилась позже», — объясняет Людмила.

В 2021 году по программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» выделили направление по обеспечению сельского населения доступным и комфортным жильем — по льготной ипотеке. К 2031 году планировалось создать возможность для улучшения жилищных условий 252,5 тысячи семей, проживающих на сельских территориях.

Период резких изменений

В 2022 году власти сделали программу бессрочной, в июле этого года увеличили максимальный размер кредита вдвое — до шести млн руб, поэтому новость о приостановлении выдачи кредитов, мягко говоря, не обрадовала граждан. Причем менее двух месяцев назад о приостановке сельской ипотеки не шло и речи. Но, как говорится, ситуация кардинально меняется на глазах. И вот уже идут под нож и все прочие ипотечные программы.

«Возможно, ключевая ставка снизится после Нового года, непосредственно в период предвыборной президентской компании», — предполагает эксперт Аджиева.

Остается мечтать

Сами же сельские жители верят в лучшее.

«Мы достраиваемся. Хотя дом уже наш, деньги нужны на дальнейшие доделки: хорошо было бы, если бы появилась возможность после льготной ипотеки оформить льготный кредит с уже существующим жильем», — мечтает Людмила М. из Рязанской области.

В ключевой ставке многодетная мать не разбирается от слова «совсем», но считает, что государство их семью не бросит, и рано или поздно программа льготной ипотеки возобновится.

Между тем, на упрощенную льготную программу IT-ипотеки в Московской области одобрили 500 заявок.