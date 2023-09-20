Уже порядка пятисот заявок на упрощенную льготную ИТ-ипотеку одобрили в Подмосковье

За две недели в Московской области для сотрудников высокотехнологичных компаний одобрено почти пятьсот заявок на кредиты на сумму почти два миллиарда рублей. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы воспользоваться льготной ипотекой, нужно работать в аккредитованной ИТ-компании, иметь российское гражданство, быть не старше 50 лет. При этом после оформления кредита нужно проработать в аккредитованной ИТ-компании минимум 5 лет. Если сотрудник увольняется, то льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию.

Отмечается, что посмотреть список банков, участвующих в программе, узнать подробные условия и проверить, соответствует ли компания условиям ИТ-ипотеки, можно на специальной странице на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.