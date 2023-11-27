«Он — моя жизнь»: жена офицера каждый месяц ездит к нему в зону СВО, преодолевая тысячу километров

Муж 37-летней воспитательницы Натальи Антоновой из Подмосковья вот уже почти два года защищает Родину на СВО. Женщина воспитывает двух сыновей. И каждый месяц совершает большое путешествие, чтобы встретиться с любимым человеком.

Тысячу километров туда и тысячу — обратно. Историю своей любви Наталья, участница известного на всю Россию фотопроекта «Жена героя», опубликовала в соцсетях. Та потрясает своей простотой и искренностью.

Мы встретились с женщиной и расспросили ее о жизни, любви, семейных ценностях.

Выплакала все слезы

«Мы с мужем знакомы с 10 класса. Сидели вместе на английском. Я влюбилась почти сразу. Потом был выпускной, и мы разбежались. Я знала, что нравлюсь ему, но он всегда молчал об этом. Редкие встречи с одноклассниками, иногда встречи на районе. Спустя пару лет мы поняли, что не можем друг без друга», — рассказывает историю своей любви Наталья Антонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Свадьба в 2009. Первый сын. Затем мужа забрали на срочную службу. Наталья говорит, что скучала очень сильно, ездила к нему каждые две недели. Долгожданные встречи, и так — целый год.

«Это было счастливое время. Потом он вернулся, подписал контракт. Родился второй сын. Мы переехали по службе в Москву», — продолжает женщина.

Она помнит то утро, когда началась СВО. Телефон у Натальи постоянно был в руках, в голове крутился один вопрос: «Живой?». Первая СМС от мужа: «Все хорошо». Первое фото. Недели как в тумане, без сна и еды. Бесконечные слезы.

«Я думала, что сойду с ума. Я все время ждала звонка. Думала о том, что не увижу мужа больше. Ездила в церковь, молилась. Все слезы выплакала. Не спала и почти ничего не ела, думала, а вдруг ему там плохо? Я уже не могла ждать и терпеть, мне нужно было его увидеть, понять, что с ним все хорошо. Я понимала, что так дальше нельзя, и поэтому приняла решение ехать», — делится собеседница.

Увидела — и ноги стали ватными

Наталья вспоминает, как долго уговаривала супруга на свой визит к нему. Не разрешал. Умоляла, упрашивала. И вот наконец сдался: «Приезжай».

«Конечно, если бы там было опасно, он бы мне не разрешил. Это были самые лучшие слова за те две недели ада», — восклицает наша героиня.

9 марта 2022 года она впервые села за руль. С ней были еще две девушки, которые тоже ехали к своим половинкам. В тот день она преодолела около 1000 км только в одну сторону.

«Было ли мне страшно? Очень! Но ни одной мысли, чтобы отступить», — уверена Антонова.

Женщина вспоминает, что, когда увидела любимого, ее ноги стали ватными.

«Думаю: вот он, моя жизнь! Живой! Сразу вдохнула запах военной формы, никогда раньше этот запах не любила, а тут он мне показался таким родным и вкусным. Этот момент я не забуду никогда. Я вдыхала его и пыталась запомнить. Мы провели самые долгожданные сутки вместе. Много говорили, я плакала и не могла поверить, что мне придется вновь уехать», — рассказывает Наталья.

Она точно знала, что следующая поездка состоится через месяц. Так мужу и сказала. На это он не смог возразить.

«Оглядываясь назад, думаю, как же мне не было страшно? Ведь в дороге могло случиться все, что угодно. Но на тот момент мной двигала любовь и желание увидеть мужа, а эти чувства сильнее страха», — уверена собеседница.

Фото: [ freepik.com ]

«Я смогла!»

И вот по сей день раз в месяц Наталья проезжает 1000 км, чтобы побыть с супругом. Еще 1000 — обратная дорога.

«И неважно, как долго это будет длиться, какое расстояние мне придется преодолеть, я не отступлю от цели побыть с ним. Будь то день или два часа», — уверена жена героя.

Долгое время женщина не выкладывала ничего в Сеть. Не до этого было. Да и нельзя. Когда позже все более-менее устаканилось, Наталья опубликовала на своей странице фотографии, которые сделала при первой встрече с мужем после начала СВО.

«Чтобы все знали, что я смогла!» — говорит она.

Потом был фотопроект «Жена героя». Наталье захотелось поддержать других девочек. Хотелось рассказать свою историю и испытать гордость за супруга.

«Я настолько сильно скучаю, что живу от встречи до встречи. В календаре отмечаю оставшиеся дни до новой поездки. В телефоне — обратный отсчет. Конечно, день вместе пролетает, как один миг и, не успев приехать домой, я уже планирую дату следующей поездки», — отмечает Антонова.

Чтобы все было, как раньше

На вопрос, о чем они говорят в минуты свидания, жена офицера отвечает так: «О нас, обо всем, что тревожит. Строим планы на будущее, мечтаем о том, чтобы побыстрее стало так, как было раньше».

Наталья хочет, чтобы привычный жизненный уклад как можно скорее вернулся в их семью.

«Дом, дети, прогулки с собакой, Новый год с елкой…Мальчишки очень скучают по папе. Старший сын, ему 14 лет, хочет пойти по стопам отца. Но в силу своего возраста еще в раздумьях. Младший, ему 9 лет, пока точно не знает, кем хочет стать. Но думаю, все сложится так, как должно быть, время покажет, станут ли дети защитниками Родины, как их отец. Конечно, хотелось бы», — признается женщина.

Наталья в браке познала настоящую любовь. Она объяснила, что это чувство для нее значит.

«Настоящая любовь — это когда страсть, скандалы, мир рушится, земля уходит из-под ног, но вы жить не можете друг без друга. Не тогда, когда всегда все хорошо, а когда плохо, но вы все равно вместе. И в горе, и в радости. Поддержка и плечо, уважение. Все пополам», — поясняет собеседница.

Наталья уверена: за каждым героем стоит сильная женщина.

«Разве можно перестать ждать человека, без которого нет жизни? Перестать ждать — перестать жить. У меня даже на портрете из проекта «Жена героя» написано «Моя жизнь. Люблю бесконечно», — рассказывает Антонова.

Ранее журналистка «Подмосковье сегодня» стала сестрой милосердия в зоне СВО.