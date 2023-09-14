«Они были тише воды и ниже травы»: вернут ли массовые побоища мигрантов «лихие» 90-е

Массовое побоище мигрантов в ЖК «Ильинские луга» в подмосковном Красногорске снова заставило официальных лиц заговорить об ужесточении наказания за подобные преступления.

Тем более, что такого рода ЧП последнее время происходят все чаще. Но о возвращении «лихих» 90-х говорить не приходится.

«Когда говорят, что сейчас возвращаются 90-е, я с этим не соглашаюсь. В те времена приезжие из стран СНГ вели себя тише воды и ниже травы. Очень боялись милиции: едва увидев стража порядка, сразу же старались уйти или спрятаться, даже когда с документами и регистрацией все было в порядке», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Михаил Игнатов, подполковник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) в отставке.

Чистильщики из Солнцева

По его словам, в 90-е любое нарушение закона влекло за собой составление протокола и депортацию. Вдобавок ко всему, отметил эксперт, мигранты боялись бандитских группировок, которые тогда еще действовали. Те выступали своего рода «чистильщиками», державшими мигрантов в узде и не дававшими им распоясываться.

«Солнцевские, измайловские, коптевские «братки» приезжали и быстро наводили порядок в случае любого непонятного поведения этой публики. Потом бандитов перестреляли и пересажали, сдерживать мигрантов стало некому», — констатировал Игнатов.

Иностранным трудовым мигрантам было, чего опасаться: в Россию приезжали и устраивались лучшие.

«В Узбекистане была тогда страшная безработица, полнейшая нищета, доллар и рубль стоили очень дорого: то, что мои соотечественники зарабатывали здесь в месяц, хватало на год безбедной жизни всей семье в Бухаре. Помню, дядя привез зарплату, и на нее сыграли свадьбу моему двоюродному брату на 500 человек, после чего и я засобиралась в Россию. Дядя обещал помочь», — рассказывает Муножат М., которая вышла в России замуж, получила гражданство и стала Марией.

Подполковник Игнатов вспоминает, что сложившийся порядок вещей стал меняться примерно с середины «нулевых».

«Родственники подтягивали родственников, создавались кланы, которые учились договариваться между собой, с правоохранительными органами, с чиновниками», — рассуждает он.

Сейчас приезжают неквалифицированные

Ситуация ухудшилась буквально в последние два года, когда изменился курс рубля. И квалифицированная рабочая сила из ближнего зарубежья потянулась в другие края. Работать в России стало просто невыгодно. К тому же, многие среднеазиатские республики стали больше ориентироваться на восток, на Китай.

«Сейчас сюда приезжают больше маргиналы, которые не могут найти работу у себя дома даже за маленькие деньги. В основном молодежь без особого образования и знания русского языка. Уважения к старшим не стало. Удерживать порядок сложнее, никого никто не воспринимает», — сокрушается Мария-Муножат.

Ужесточение миграционного законодательства и последние инициативы, направленные на снижение привлекательности получения российского паспорта для иностранцев, например, предложение не выдавать материнский капитал женщинам, только недавно получившим российское гражданство и родившим, пока не проживут в РФ пять лет, еще больше увеличивает отток из страны квалифицированных мигрантов, настроенных остаться в РФ и строить свою жизнь уже здесь.

«Сейчас, к сожалению, нет четкой государственной политики в отношении мигрантов. Те предоставлены во многом самим себе, всем не до этого», — подчеркнул Игнатов.

Полиция, конечно, работает, сажает правонарушителей, останавливает драки, но уже постфактум.

«А надо действовать оперативно, на профилактику правонарушений в этой среде: рейды проводить, в том числе вместе с общественниками в местах их проживания, предотвращать подобные ЧП», — резюмировал эксперт.

Между тем, в Госдуме предложили ужесточить наказание за массовые драки мигрантов.