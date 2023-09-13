«Повалил на землю и начал бить калиткой по голове»: очевидица рассказала о массовых драках мигрантов в Красногорске

В ЖК «Ильинские луга» в Красногорске произошла массовая драка с участием мигрантов. Ролики с инцидентом сегодня разлетелись по всем социальным сетям.

Как рассказала нам очевидица случившегося Светлана П., как раз в этот момент она гуляла по территории жилого комплекса с мужем и ребенком.

«У ребенка РАС (расстройство аутического спектра — Прим. ред). Он и так боится людей, а если это беснующаяся толпа, там и вовсе истерика может случиться. Малыш начал нас уводить по другой улице, когда жители южных стран начали двигаться в сторону Заповедной. К сожалению, данная ситуация повторяется изо дня в день. Зачастую в драках принимают участие не больше шести человек», — рассказала очевидица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, она опасается ходить по улице в вечернее и ночное время.

«Однажды на строительной площадке на моих глазах один мигрант повалил другого на землю и начал не только пинать ногами, но и бить калиткой по голове, нанося увечья. К сожалению, в нашем ЖК нет, и как нам ответили, не будет опорного пункта полиции. По вызовам полиция часто не приезжает, просто потому что не хватает машин и сотрудников», — призналась местная жительница.

О ситуации уже осведомлены в Госдуме. Депутаты считают такое положение дел ненормальным.

«Мы уже вплотную взялись за решение существующей проблемы. С жителями контакт налажен — фото и видеокадры, подтверждающие все происходящее в ЖК, получены. Письма в профильные ведомства, прежде всего в УМВД по городскому округу Красногорск, с просьбой разобраться в ситуации, провести профилактические мероприятия на территории ЖК также направлены», — рассказал нам депутат Госдумы Сергей Колунов.

Власти городского округа Красногорск также заявили, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

«Установлено, что между двумя компаниями мужчин произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате инцидента 16 человек были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Администрация тоже разбирается», — отметили в пресс-службе администрации округа.

Ранее в России заявили о вероятности замены трудовых мигрантов заключенными.