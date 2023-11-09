«Они меня не парят»: заочно приговоренный Украиной к пожизненному заключению комбат «Керчь» сделал громкое заявление

В ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суды России на основании доказательств, собранных Следственным комитетом, продолжают выносить заочные приговоры. Об этом сообщил «МК». Захарова также назвала количество заочно осужденных в нашей стране иностранных наемников и украинских политиков: 465 человек из 39 стран.

Помимо рядовых военнослужащих, СКР заочно предъявил обвинения целому ряду бывших высокопоставленных должностных лиц Украины.

«Эта страна государством не является»

Процесс этот обоюдный. Также и на Украине выносят заочные приговоры в отношении россиян. Например, накануне губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Малиновский районный суд Одессы приговорил к 15 годам заочного лишения свободы с конфискацией имущества по статье о госизмене.

Насколько действенна эта мера, и как сами «заочники» относятся к такому наказанию? Об этом нам рассказал один из самых известных командиров ополчения 2014 года, комбат «Керчь» Вадим Погодин.

В 2020 году Украина заочно приговорила его за участие в боевых действиях в Донбассе. В том числе его обвинили в убийстве 17-летнего Степана Ч., жителя Краматорска, по некоторым данным являвшегося «координатором огня» ВСУ.

Погодин утверждает, что не приказывал убивать этого парня. Тем не менее, прошел суд, который осудил комбата на пожизненное. В данный момент мужчина проживает в Донецке.

«Как я могу воспринимать заочный пожизненный приговор от Украины? Я считаю его абсолютно незаконным, дело начало разваливаться еще в украинском суде, так что мне все равно, что они решили и как», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Погодин.

По его мнению, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный переворот.

«Поэтому эта страна настоящим государством со всеми атрибутами для меня более не является», — объяснил наш собеседник.

В связи с этим, как утверждает комбат, любые решения, вынесенные на ее территории, для него не имеют значения.

«Они меня совершенно не парят», — добавил «Керчь».

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«Наказания нет»

Юристы объяснили, что тренд на вынесение заочных судебных решений стал мировым. Такую практику эксперты оценивают неоднозначно.

«Это происходит не только на Украине и в России, но и во всем мире. Вспомним приговор Гаагского суда Игорю Стрелкову по делу о гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом», — прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Иван Мельников, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека.

Правозащитник подчеркнул, что с российской стороны вынесение таких решений — попытка дать правовую оценку происходящему на Украине хотя бы таким способом.

«Тем не менее, я вижу две проблемы, суд какого бы государства заочный приговор ни выносил. Во-первых, в этом случае достаточно сложно организовать защиту обвиняемого, которую гарантируют все международные и внутренние нормы права современного цивилизованного государства. Человек может привести неопровержимые доказательства своей вины или наоборот невиновности, в случае с заочным приговором он этого лишен», — пояснил собеседник.

Вторая проблема, с точки зрения эксперта, заключается в неотвратимости наказания в случае вынесения заочного приговора.

«По сути, наказания нет. Происходящее — формальность, почти не влекущая за собой никаких последствий, кроме невозможности выезда в ряд недружественных стран (у каждого государства этот список свой), где осужденного заочно могут арестовать», — резюмировал Мельников.

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