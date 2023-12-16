«Они откроют секреты мироздания»: названы главные сакральные места России, которые стоит посетить в 2024 году

Многие люди, выбирая места для отпуска, рассматривают локации за границей, хотя на территории России хватает своих удивительных направлений для путешествий. В том числе это сакральные места – уникальные пространства, где грань, разделяющая физический и духовный мир, почти стирается.

Регрессолог Людмила Гинзбург рассказала нам о пяти сакральных местах нашей страны.

Подмосковье

«К священным местам относятся не только природные образования, но и сооружения, созданные руками человеческими. И я начинаю список сакральных мест России, куда стоит поехать в 2024 году, с монастыря, сотворенного святым Сергием Радонежским в XIV веке нашей эры. Речь идет о Троице-Сергиевой Лавре в городе Сергиев Посад Московской области. Место для создания монастыря было выбрано неслучайно», — заверила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, существуют теории о том, что Земля является живым организмом, а значит обладает всеми характеристиками, ему присущими. И, в частности, в определенных местах на планете расположены ее энергоцентры. Конкретно в этом районе находится сердечный энергоцентр нашей планеты, и преподобный Сергий, будучи просветленным божьим человеком, знал об этом и создавал свой монастырь для того, чтобы миллионы людей стекались в эти места, настраивались на тонкие священные вибрации, пробуждались от огрубения и заскорузлости, а естественные человеческие качества, такие, как любовь и сострадание, становились ведущей силой в их жизнях.

Краснодарский край

«Также приглашаю вас в Краснодарский край для соприкосновения с многовековыми мегалитами, созданными нашими далекими предками. Есть дольмены, которые скрыты в сакральном месте неподалеку от Геленджика. Они расположены рядом с чистейшей горной рекой Пшада, на одноименной горе, в окружении практически реликтовых деревьев. Считается, что минимум три дня, проведенных в первозданной природе без информационного шума, способны возвращать человека к своей сути. И Пшадский заповедник — идеальное место для возвращения себя себе», — сообщила эксперт.

Чистейший горный воздух, кристальная вода горной реки, купание в которой оживляет уставшие тела, взаимодействие с настоящей природой и духами дольмен, по словам регрессолога, способно развернуть жизнь человека к его истинному предназначению.

Фото: [ Петр Ковалев/ТАСС ]

Санкт-Петербург

«В Санкт-Петербурге тоже много священных мест, и при желании можно найти опытного гида, который поделится с путешественниками тайнами и энергетикой города. Я же предлагаю к посещению два общеизвестных архитектурных и эзотерических шедевра – Казанский и Исаакиевский соборы. Встаньте под куполом Исаакиевского собора, там, где когда-то, при советской власти, висел маятник Фуко, а сейчас образ Духа, закройте глаза и почувствуйте, как именно в этом месте через вас проходит поток, соединяющий небо и землю. Это физически ощутимо, яркое и незабываемое ощущение соединенности верха и низа», — отметила Гинзбург.

В Казанском соборе, добавила она, в анфиладе величественных колонн можно ощутить присутствие расы, много выше и мудрее, чем нынешнее поколение.

«Настройтесь на контакт с ними и, возможно, они откроют свои тайны, раскроют именно вам значимые секреты мироздания, о своем присутствии в этом городе и временах давно минувших и при этом существующих в параллельной реальности», — заключила наша собеседница.

Также эксперт советует посетить Сейдозеро, расположенное в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове, и Иволгинский дацан — центр Буддийской традиционной Сангхи в Бурятии. Оба места также обладают невероятной силой и будут интересны тем, кто занимается духовными практиками.

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