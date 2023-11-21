Дешево, комфортно, по-русски: почему туристам из РФ обязательно нужно посетить Черногорию и Боснию и Герцеговину зимой

Выбирая направление для зимнего отдыха, россияне зачастую ищут недорогие, но комфортные страны, ради поездки в которые не придется заморачиваться с документами. И такие действительно существуют, причем не в единственном экземпляре.

Путешественник Сердар Каррыев рассказал нам, почему россиянам следует посетить Черногорию или Боснию и Герцеговину зимой.

«Граждане РФ всегда чувствовали комфортно в Черногории — это неудивительно, учитывая то, что, по официальным данным миграционной службы страны, в стране на сегодняшний день проживает более 60 000 россиян. В Боснии их тоже достаточно. Найти язык с местными жителями тоже довольно легко», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Черногории, уверил эксперт, разнообразный климат. На побережье Адриатического моря он мягкий и теплый, а в горных районах температура зимой редко поднимается выше 0 градусов, что позволяет туристам разнообразить сезонную рутину, ведь холода становятся опциональными. Сама же страна технологична и предоставляет удобные условия для проживания, к которым привыкли россияне. Она может предложить много всевозможных развлечений, например, горнолыжные курорты.

В Боснии и Герцеговине климат зимой исключительно мягкий, поэтому любителям морозов там делать нечего. Цены ниже, чем в Черногории, так как еще сохраняются отголоски экономического кризиса, вызванного войной в 90-х.

«В зимний период времени жилье становится сильно дешевле в обеих странах — ценник падает в 2-3 раза. Аренда автомобилей тоже. Взять машину напрокат можно за 25 евро в сутки, а апартаменты на месяц — за 400 евро без учета коммунальных услуг. Пицца в кафе стоит порядка 10 евро, а кофе — около 2», — отметил Каррыев.

Прямого авиасообщения ни у Черногории, ни у Боснии и Герцеговины с Россией нет, перелеты возможны через Турцию или Сербию. Ценник в одну сторону стартует от 20-25 тысяч рублей в осенне-зимний период. Без визы россиянам можно находиться в странах до 30 дней, после чего разрешается сделать визаран и жить еще 30 дней.

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