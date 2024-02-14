«Ощущение липкого ужаса помню до сих пор»: сосед Чикатило раскрыл подробности жизни рядом с маньяком

30 лет назад, 14 февраля 1994 года, многие люди вздохнули с облегчением — был расстрелян Андрей Романович Чикатило. Этот серийный убийца, насильник, педофил и каннибал жестоко убил не менее 43 человек.

Его имя стало нарицательным во всем мире. В период с 1982 по 1990-й год он лишал жизни молодых женщин, подростков и детей в разных концах Советского Союза, но больше всего — в Ростовской области, откуда был сам родом.

О том, как жили и что чувствовали соседи Чикатило, узнав, что рядом скрывается маньяк, расскажем в нашем материале.

Информацию скрывали

«В детстве я жил в Новочеркасске на улице Гвардейской, там же, где Чикатило — он в 36 доме, а наша семья в соседнем. На доме Чикатило, насколько я знаю, сейчас не висит памятная табличка. А зря! О таких злодеях нужно помнить, чтобы больше они не появлялись. Когда меня спрашивают, видел ли я его, я отвечаю: «Не знаю». Может быть, мы стояли вместе в очереди за хлебом, или он наблюдал, как мы, дети, играли во дворе, или смотрел кино с нами в одном кинотеатре…Чикатило переехал в Новочеркасск в 1985-м. Когда его поймали, мне было около 10 лет», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» 42-летний Сергей (имя изменено. — Прим. ред.), ныне проживающий в Московской области.

Жилмассивы, которые строились возле крупного предприятия или завода, назывались в Новочеркасске Соцгород. Их возвели возле НЭВЗа знаменитого электровозостроительного завода. Там же проходила и улица Гвардейская.

Чикатило устроился работать на НЭВЗ: сначала рядовым инженером, позже стал начальником отдела металлов — занимался снабжением и мог беспрепятственно разъезжать по окрестностям.

Информацию о появившемся маньяке скрывали до последнего, чтобы не беспокоить население. Но слухи, не попадая в советские газеты, переполняли улицы.

Фото: [ Кадр из видеоматериалов уголовного дела ]

«Шептались, что он ест детей»

Это были не просто убийства, это были неслыханные зверства. Ростовские матери провожали и встречали детей из школы вплоть до старших классов, даже мальчиков. И все равно появлялись все новые и новые сообщения о все новых и новых жертвах.

«Помню, как мы с бабушкой выходили во двор играть в лото вечером. Может быть, Чикатило тоже сидел рядом…О чем бы ни заходил разговор взрослых, он скатывался на Зверя. Так у нас прозвали убийцу. Шептались о том, что тот ест детей», — продолжил мужчина.

Возвращаться поздно вечером было страшно. Надо было пройти несколько кварталов по Гвардейской. Звук шагов, казалось, разносился по всему Соцгороду.

«Мы с бабушкой шли молча и быстро. Мне казалось, что Зверь следит за нами. Если честно, я его представлял кем-то вроде оборотня, он мне в тот вечер померещился в подвальном окне, и я не смог сомкнуть глаз всю ночь», — признался собеседник.

Единственная выжившая жертва маньяка, кстати, была из поселка рядом с Новочеркасском.

Совсем юная девушка шла по роще, расположенной неподалеку от железнодорожной станции, когда Чикатило напал на нее. По счастливой случайности, в это время по роще шла группа студентов местного аграрного института — они и спугнули убийцу.

В город больше ни ногой

Когда стало окончательно ясно, что убийства в лесополосах Ростовской области — почерк серийного маньяка, то началась, пожалуй, самая масштабная спецоперация советских правоохранительных органов «Лесополоса». Переодетые в штатское сотрудницы милиции постоянно ездили по Ростовской области на электричках. Трасса Таганрог — Донецк — Ростов — Сальск на всем протяжении контролировалась правоохранителями.

Чикатило, будучи дружинником, сам участвовал в этой операции и дежурил на вокзалах, «помогая» милиции ловить самого себя. Он чувствовал себя неуязвимым. Ведь Чикатило задерживали по подозрению и до этого, но у него оказалась уникальная особенность — сперма и кровь разной группы, тогда считалось, что это невозможно, и Чикатило отпустили. Если бы не эта несостыковка, дававшая ему своеобразное «алиби», маньяка могли бы поймать гораздо раньше.

Фото: [ Музей ГУ МВД России ]

Окончательно серийного убийцу арестовали в том же Новочеркасске 20 ноября 1990 года.

Всего следствие предъявило Чикатило обвинение в 53 насильственных смертях. Однако его виновность в одном из преступлений Ростовский областной суд счел недоказанной, а еще девять убийств были исключены из приговора решением Верховного Суда РФ.

К тому времени, как Чикатило расстреляли, наш собеседник Сергей с родителями переехал жить в другой город. Новость о том, что маньяку вынесен смертный приговор, говорит, воспринял с облегчением.

«С тех пор я в Новочеркасск не возвращался. Но ощущение того липкого ужаса помню до сих пор», — подчеркнул мужчина.

Ранее дочь психиатра, разоблачившего Чикатило, рассказала, как распознать будущего серийного убийцу.