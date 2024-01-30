«От них никуда не деться»: дочь психиатра Чикатило рассказала, как распознать будущего серийного убийцу

Тревожные новости из разных уголков России не стихают. Подозреваемого в убийстве женщины и пятилетней девочки задержали в Казахстане, в Нижневартовске подросток убил знакомого на почве ревности к девушке, на мужчину в центре Москвы совершили покушение.

Некоторые специалисты полагают, что общий уровень невротизации и агрессии в обществе несколько повышен. К чему это может привести?

Мы разбирались вместе с экспертом, возможно ли в ближайшем будущем появление большего числа садистов, маньяков и серийных убийц наподобие Чикатило. Рассказываем, как таких людей лечат у нас в стране.

Садист приходит сам

Мы поговорили с психиатром Ольгой Бухановской – главным врачом лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс», который в 1991 году в Ростове-на-Дону основал ее отец – легендарный психиатр Александр Бухановский. Именно он в свое время составил психологический портрет Чикатило.

«Ситуация для населения сейчас действительно невротизирована. Негатив идет со всех сторон: информационный, финансовый, экономический. И, конечно, уровень напряжения тоже растет. Не думаю, что пройдена какая-то критическая отметка. Слава Богу, большая часть людей, безусловно, умеет сдерживать свои импульсы, контролирует агрессивность, либо та принимает более приемлемые формы – сарказм, цинизм. Так мозг своеобразно защищается, снимает напряжение», – отмечает в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Бухановская.

Фото: [ Социальные сети ]

Врач объясняет, что когда у человека есть психические расстройства, проблемы с агрессией, то обычно в подобных случаях начинают с медикаментозного лечения. Затем подключают психотерапию.

«К нам в центр обращаются люди с отклонениями в поведении. Агрессивные, злые, садисты, с какими-то патологическими мыслями и проявлениями. Человек сам может прийти или приходят его родственники. Раньше, если честно, обращались чаще. Хотя, конечно, в обществе агрессии становится только больше», – утверждает медик.

Синдром спички

Важно понимать, что агрессии предшествуют другие состояния. По словам эксперта, хронические стрессы, чрезмерные физические, умственные и моральные нагрузки приводят к хронической усталости (астении).

«Одним из признаков астении, а это уже душевное расстройство первого уровня, может быть раздражение, вспыльчивость, иногда такие проявления называют синдромом спички. Это когда человек просто вспыхивает ни с того ни с сего, то есть процессы возбуждения несколько сильнее, чем торможения», – продолжает эксперт.

В группе риска находятся люди, у которых были черепно-мозговые травмы, сосудистые поражения головного мозга, внутриутробные проблемы или перинатальные в процессе родов. Как считают эксперты, у таких пациентов готовность к проявлению агрессии значительно выше.

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«Бывают даже депрессии с гневливостью, с недовольством, со злобностью. У лиц, страдающих алкоголизмом, в измененных формах опьянения тоже уровень агрессивности возрастает. Подростки, к сожалению, могут давать такие дисфорические состояния в период полового созревания», – уточняет Бухановская.

Состояние дискомфорта

Медик констатирует: если человек здоров, то у него должны работать определенные сдерживающие механизмы психики. Если у него нет ни совести, ни чувства стыда, ни долга, следовательно, его может останавливать страх перед наказанием.

«Безнаказанность же рождает безответственность. Человек, который раз избежал наказания, уверен, что ему можно все, и ничего ему за это не будет. Посмотрите, как иногда лихачат на дороге, затем происходит трагедия и выясняется, что у водителя огромное количество штрафов, которые он и не собирался оплачивать», – отмечает Бухановская.

Определить «будущего Чикатило» не так уж просто. Потенциальные маньяки отличаются друг от друга. Однако есть признаки, которые могут указывать на то, что у человека не все в порядке.

Фото: [ freepik.com ]

«Кто-то из потенциальных маньяков более агрессивный, кто-то странный, кто-то отвергаемый. В любом случае человек, у которого есть такие предпосылки, находится в состоянии дезадаптации, дискомфорта в своей микросреде. И ему нужно все это компенсировать. Однажды эта компенсация становится патологической, например, связанной с патологическим сексуальным влечением», – объясняет Бухановская.

Не все потеряно

Врач вспоминает, что ее знаменитый отец предсказывал еще в 90-е годы, что уровень агрессии в нашей стране будет повышаться, количество людей, способных проявить садистские наклонности, также возрастет.

«Возможно, такая же корреляция есть и в наше время. В ближайшие 5–10 лет количество людей, которые будут готовы убивать, насиловать, тоже увеличится. Маньяки были, есть и будут. От них никуда не деться», – подчеркивает собеседница.

Однако не все потеряно. Медик уверена, что снизить общий градус напряжения и избежать появления новых опасных личностей можно, если предпринять некоторые шаги.

«Надо менять контент, вводить цензуру и возвращать человечество в круг нормальных душевных отношений, чтобы такого не происходило. Либо мы все-таки станем людьми, либо исчезнем как вид», – говорит Бухановская.

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