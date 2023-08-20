«От меня не ждите внуков»: вчерашний школьник предчувствовал гибель на СВО

Данил Сафонов не дожил совсем немного до своих 20 лет. По словам мамы парня Екатерины, ее сын будто бы предчувствовал, что жизнь будет короткой и предупредил родителей — внуков от меня не ждите. Данил предпочел отдать жизнь за Родину.

Будущий герой родился в Курганской области, в городе Шадринске, в семье медика и спасателя. Вместе со своим двоюродным братом Лешей мальчик любил играть в войнушки.

Хотел защитить

По словам Сафоновой, играли Данил и Леша не со злостью, чтобы убить кого-то, а по сценарию они стремились защитить или спасти других. Будучи еще совсем маленькими, ребята уже думали о ближних.

«Когда мы с моей сестрой рожали наших мальчиков, санитарки нам говорили: «Много мальчишек рождается, это к войне». Мы не думали, что им придется действительно сражаться, когда они подрастут», — вспоминает Екатерина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С братом у Данила было много общего: разница в возрасте у них была совсем небольшая. Оба после школы пошли в армию, стали танкистами, и оба погибли на спецоперации. Только Леша с детства мечтал о семье и детях, а Данил сказал: «От меня не ждите внуков, пусть сестра рожает». И на все увещевания родителей лишь отмалчивался.

«Так и вышло. Мы все были в шоке, когда Леша после школы женился, привез супругу и она быстро забеременела. Когда он шел на СВО, еще даже не знал, кто будет, мальчик или девочка. Ребенок родился уже после его гибели. А Данил остался холостым», — удивляется Павлова.

Несмотря на твердый стержень, Сафонов был добрым и ласковым парнем. Любил, когда его обнимала мама. Уже 18-летним он все равно приходил к Екатерине, ложился маме на колени и просил: «Почеши мне головку».

Фото: [ из личного архива Екатерины Сафоновой ]

Пример отца

Екатерина работала в военном госпитале, в реанимации, а папа Данила, Вячеслав, трудился в МЧС. Сын же безумно любил военную форму и обожал кители. Дома он примерял отцовскую униформу и мечтал стать либо пожарным, либо военным.

В итоге в армию Данил попал сразу после окончания 11-ти классов школы, из-за этого даже пропустил выпускной. Это было 22 июня 2021 года. На проводах кто-то сказал, мол, дата нехорошая — день начала Великой Отечественной. Екатерина долго плакала, а сын ее утешал: «Ну что ты, мама, будто и правда на войну отправляешь!». Никто тогда не думал, что срочник станет профессиональным военным и отправится на фронт.

«В декабре 2021 года, за два месяца до СВО Данил заключил контракт. Он сделал это, чтобы было проще поступить на офицера после службы. Военная служба ему пришлась по душе. Возможно, оттого, что в детстве он привык к строгости: отбой в 22:00, все по распорядку. Да и квартира у нас была на втором этаже пожарной части, где работал отец», — размышляет Екатерина.

Папа Данила Вячеслав был десантником, и каждый год брал сына на день ВДВ. Данил надевал папин берет и тельняшку и ходил с флагом. Так и вырос патриотом. В Осеево, где вырос Данил, все ребята хотели с ним дружить. Младшеклассники были горды и счастливы, если Сафонов с ними здоровался. Они и не подозревали, что в школе совсем скоро появится мемориальная доска с его портретом.

Фото: [ из личного архива Екатерины Сафоновой. Леша и Данил ]

Похоронка в день рождения

В армии Данил стал танкистом. Он замечательно разбирался в технике, еще до срочки успел сдать на права. В итоге стал сначала механиком-водителем, а потом и наводчиком танка — это уже на СВО. Своими впечатлениями от военной службы Данил делился с отцом.

«С начала СВО сын бывал на Украине наездами. Его ребята стояли в Валуйках, но по заданию ездили и «за ленточку»: то из окружения надо помочь вывести бойцов, то прикрыть отступление. Часто ездили в Сумы. А 5-го мая он окончательно заехал на новые территории и почти пропал со связи», — отмечает Вячеслав.

Сафонов был среди тех, кто отстаивал Изюм. Родителям Данилы известно, что тогда в бой пошли шесть танковых экипажей, из них половина ребят погибли. В тот раз город не смогли отстоять, но сын Екатерины и Вячеслава выжил. Об этом они узнали лишь два месяца спустя, когда ему удалось дозвониться до родных. Он приехал сдавать в ремонт танки и брать починенные и сумел дать весточку о себе.

«Когда я говорила с сыном на СВО, он не рассказывал страшного, но голос у него сделался из мальчишеского взрослым. У меня было ощущение, что я говорю со зрелым мужчиной, своим ровесником», — делится Екатерина.

Последний раз Данил позвонил семье 30 сентября 2022 года. Трубку взял папа: мама была в отъезде, а сестра в школе. Тогда Вячеслав заметил, что сын хотел бы поговорить со всеми и расстроился, что не вышло. А 9-го октября парень погиб, не дожив полторы недели до дня рождения.

«17-го октября нам позвонил сослуживец и сообщил, что слышал о гибели Данила. Тот был в Харьковской области, когда рядом подорвался снаряд. Сын погиб один, он стоял в стороне от всех. Но подробностей мы не знаем и спросить не у кого», — вздыхает отец.

Похоронку принесли родителям в день рождения сына, 21-го октября. Даниле дали орден Мужества посмертно, а за пару дней до гибели он успел получить медаль «Участник СВО».

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