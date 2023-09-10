«Отношение, как к бомжам»: российский курьер рассказал о жизни человека внизу «пищевой цепочки»

Большое количество российских курьеров имеют высшее и неполное высшее образование. Что же заставляет таких людей идти работать на должность, как недавно считалось, в самом низу «пищевой цепочки»?

42-летний московский курьер Александр Акулинин, наоборот, уверен, что ему очень повезло. Он в буквальном смысле сам себе хозяин, и конкурентов на этом поприще у него нет. Несмотря на то, что высшего образования тоже нет.

Есть даже пьющие профессора

«У меня девять классов, но я не показатель. Я работал доставщиком в пиццерии, где как-то попросили поднять руки тех, у кого высшее образование. Каждый третий поднял. Как-то даже довелось пообщаться с курьером-профессором математики Леонидом Никифоровичем. У того время от времени случались запои. Но сейчас он взял себя в руки и занимается репетиторством. Ушел из курьеров не потому, что профессия плохая — ему физически тяжело выдержать весь день на ногах», —рассказал Александр Акулинин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению нашего собеседника, профессия курьера не даст протянуть ноги от голода. Мало того, профи в этом деле зарабатывают больше, чем иные бюджетники.

«В среднем у курьера выходит три тысячи в день. То есть в месяц около 90-100 тысяч минус налоги. Перед праздниками я в буквальном смысле валюсь с ног, приходится отказываться от заказов. Клиенты обижаются, недоумевают: неужели деньги не нужны? А мне хватает», — смеется Александр.

Бытующее мнение, что, мол, идти в курьеры значит не уважать себя, он считает устаревшим.

Кот за свой счет

«Отношение у всех клиентов разное. У большинства нормальное, но есть и брезгливо-презрительное, как к бомжам», — продолжил Александр.

Люди, по его словам, перевозят все: от документов и сезонных шин до… котов. Был у нашего собеседника такой заказ: надо было доставить в Анапу кота, а вместе с ним хозяйку — престарелую даму. За кота платили четыре тысячи рублей. Бабушка шла бесплатной нагрузкой.

«Все клиенты хотят экономить. Ставят доставку по 200-300 рублей из одного конца Москвы в другой, торгуются за каждый рубль. Плачутся, что пенсионеры или больные. Что им все должны. Если так жалко денег, то сам тогда поднимись с дивана и доезжай до места, нет, неохота», — возмутился Александр.

Вспомнил он и более экзотические заказы: слетать в Испанию с какими-то бумагами, в Дубай за духами. Перелет, кстати, за свой счет.

«Билеты не оплачивают, мол, ищем, кому по пути. Люди как будто бы не понимают, что курьеры в Дубай не летают, а те, кто летает, на курьерских сайтах не сидят», — смеется Акулинин.

Сняться с воинского учета дистанционно

Однажды Александру даже пришлось выкупать сильнодействующее лекарство в аптеке по рецепту, который оказался поддельным. Еще сейчас востребованная услуга —дистанционно снять человека с учета в военкомате: чтобы заказчику не являться туда самому, он просит курьера получить бумаги по нотариальной доверенности.

Кризисы последних лет изменили стоимость доставки, рассказывают курьеры. Она увеличилась, вот только новички получают мало, так как их самих стало много: на рынок выплеснулась новая рабочая сила. Мигранты, как говорят «старички», готовы работать за копейки.

Предпочтение «славянской внешности»

Хотя заказчики предпочитают «лиц славянской внешности»: им доверия больше, да и Москву они знают не по навигатору, а некоторые приезжие не владеют даже основами русского языка. Самых надежных курьеров с многолетним опытом находят по страницам в соцсети, где выкладываются отзывы и можно посмотреть паспортные данные.

Сейчас мигрантов, работающих не на себя, а на сайты-агрегаторы, аккумулирующие заказы, среди курьеров больше половины, отметил Александр. Россияне если и приходят, то через неделю увольняются: не соглашаются даже на стабильный оклад в 30-40 тысяч, которые им готовы платить.

Увы, последнее время появились такие курьеры, кто ворует заказы, присваивает деньги и сбегает, их потом ищет полиция, заключил Акулинин.

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