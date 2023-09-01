Первый миллион — к выпускному: прибыльные варианты заработка для школьников
Экономист Лебединская рассказала, как школьник может стать миллионером
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Уже на выходе из школы выпускник может стать миллионером. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
По ее словам, формирование финансовой грамотности важно с раннего детства.
«Можно и нужно объяснять ребенку необходимость разграничения потребления и сбережения. Объяснять как копить, находить возможные источники накопления. Оформить банковскую карту на ребенка можно уже с шести лет, до 14 лет дети могут пользоваться только дополнительными картами, которые родители выпускают к своему банковскому счету», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Их можно пополнять, и ребенок будет видеть движение средств, дополнила собеседница.
«Конечно, и первоклассник может откладывать часть средств, предоставляемых родителями, отказывая себе в небольших покупках, но разумнее всего начать копить с момента получения первого заработка, а это возможно с 14 лет», — уточнила Лебединская.
Больше всего, подсчитала доцент, может получить за месяц курьер по доставке посылок — до 80 тыс. рублей на руки.
«65 тыс. рублей дадут специалисту по сборке интернет-заказов, меньше всего — промоутерам, которые вручают буклеты на улицах — 20 тыс. рублей. За три летних месяца ребенок может заработать от 60 до 240 тыс. рублей. При условии, что он будет работать ежегодно, свой первый миллион он сможет заработать как раз к окончанию школы», — подытожила Лебединская.
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