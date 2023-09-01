Первый миллион — к выпускному: прибыльные варианты заработка для школьников

«65 тыс. рублей дадут специалисту по сборке интернет-заказов, меньше всего — промоутерам, которые вручают буклеты на улицах — 20 тыс. рублей. За три летних месяца ребенок может заработать от 60 до 240 тыс. рублей. При условии, что он будет работать ежегодно, свой первый миллион он сможет заработать как раз к окончанию школы», — подытожила Лебединская.