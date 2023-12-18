Пандемия новогоднего одиночества: как найти друга, когда всем некогда

До Нового года осталось ровно две недели. Это семейный праздник, когда отсутствие близких друзей рядом чувствуется особенно остро. Проблема, конечно, характерна не только для России — во всем мире огромное количество людей готовятся встречать 2024-й в одиночестве.

Кто с этим столкнулся и как с этим бороться — в материале «Подмосковье сегодня».

Один в новогоднюю ночь

«Я не хочу встречать в новогоднюю ночь один. Неужели в этом чертовом Манчестере нет русскоязычных людей, которым нужен друг?», — написал в одной из соцсетей Иван Г., выходец из России, который проживает в Англии.

Его пост неожиданно набрал огромное количество комментариев и лайков. Причем лайкали жители разных стран. Жаловались на то, что семьи перестали быть крепкими, что сегодня невозможно найти настоящую вторую половинку, что дети уезжают из дома и больше не стремятся возвратиться к родителям.

«Даже друзья не находят на тебя вечер. Чтобы дружить, нужны большие инвестиции времени: со многими переговоришь, прежде чем найдешь по-настоящему близкого человека. Если в детстве это время было, то сейчас его просто нет. А общение онлайн — оно до первого праздника, который встречаешь в компании с экраном компьютера», — пожаловалась интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Ирина Г., москвичка.

От родни не сбежать, от друзей можно

34-летняя Маргарита Д. проживает в Красноярске. Но считает примерно также.

«Вроде бы я все время занята и кручусь, как белка в колесе: работа, дом, спорт, тусовки, поездки. Очень много подруг или скорее, приятельниц. Но ни с одной я не могу поделиться чем-то сокровенным и просто прийти со своей бедой в любое время домой, сперва нужно созвониться и договориться», — с горечью констатировала Маргарита.

Фото: [ freepik.com ]

«Постепенно люди утрачивают умение подстраиваться друг под друга, выслушивать и принимать другую точку зрения. Раньше в семейно-биологической системе все время приходилось достигать некого компромисса, чтобы существовать вместе, так как от родственников никуда было не деться. Теперь больших семей из представителей разных поколений практически нет. А к посторонним людям не требуется приспосабливаться, если что-то не нравится, можно просто перестать общаться», — прокомментировала ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» клинический психолог Елена Асланова.

Выбираем не дружбу, а комфорт

Эксперт отметила, что решением проблемы одиночества сегодня действительно становится семья не биологическая, то есть по крови, а логическая. Мы по своему усмотрению и разумению можем окружить себя теми людьми, с кем нам комфортно и удобно.

«Это может быть принадлежность к группе коллег, сотрудников, друзей, разные группы по интересам или деятельности на благо друг другу», — пояснила Асланова.

Но пропадает интерес к деятельности — заканчивается и общение. С одной стороны, это и хорошо, так как человек общается только с теми, кто ему нравится, с другой — постепенно он может остаться один, когда этого не ожидает.

«Люди — существа коллективные, надо всегда об этом помнить», — подчеркнула специалист.

Россия в этом плане все же более традиционная страна, но, как считает эксперт, и нас не минуют новые веяния постепенной атомомизации общества.

Если человек не хочет быть один, он должен уметь слышать других людей, идти на компромиссы, приспосабливаться, в том числе и тратить свое время на проблемы других, чтобы другие тратили его на него.

Фото: [ freepik.com ]

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил бороться с одиночеством при помощи нового федерального проекта в составе нацпроекта «Демография». Об этом он направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Ранее мы писали, как закрытие границ с Финляндией ударит по смешанным бракам и русско-финским семьям.