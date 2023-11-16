Семьи поделили на два: чем обернется закрытие Финляндией четырех КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии объявило о закрытии четырех из восьми КПП на границе с Россией — это произойдет в ночь с пятницы на субботу, следует из сообщения финского правительства. Как уточняется, КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

Мы поговорили с жителями Хельсинки и Санкт-Петербурга. Они рассказали, как решение властей скандинавской страны повлияет на их связи с родственниками и планы на отпуск.

«Русских на машинах с русскими номерами у нас давно уже нет. Россиянам с гражданством уже год нельзя въехать сюда без веских с точки зрения финских властей причин. Русские финны, то есть мы, россияне с финским гражданством, на машинах с финскими номерами катались весь этот год без проблем туда-сюда. Я, например, ездила к маме летом. Она ко мне тоже хотела, но потом решили не мучиться с визой и не рисковать, хотя родителей вроде бы пропускают. Я в итоге поехала в Питер сама», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» по телефону Анастасия Я. из Хельсинки.

Наша собеседница посетовала, что полное закрытие погранпереходов станет большой проблемой для тех русских финнов, у кого дети, пожилые родители или целые семьи остались в РФ.

«Есть вариант попасть в страну через Норвегию, например, но смысл? Раньше мы с семьей в дьюти-фри мотались и отдохнуть в Хельсинки, брали билеты на паром по Скандинавии. Но сейчас с курсом евро это совсем недоступно. У меня и виза пятилетняя через год заканчивается», — пожаловался нашему корреспонденту петербуржец Андрей С.

Он печально добавил, что оформил ее в самом конце 2019-го года. Потом началась пандемия, все сидели дома. После — обострение геополитической ситуации.

«Так ни разу и не попал в Финляндию», — развел руками мужчина.

Ранее власти Финляндии и ФРГ обвинили России в обострении ситуации на границах с помощью мигрантов.