Пенсии повысят с 1 августа: юрист рассказал о цифрах и коэффициентах на 2023 год

Конец лета 2023 года оказался богатым на законодательные изменения. Будут проиндексированы пенсии, начнет внедряться цифровой рубль, изменится список городов, в которых действует курортный сбор.

Детали главных законодательных нововведений, вступающих в силу с августа, нам озвучили юристы.

Индексация пенсий

Юрист Олег Колотушкин пояснил, что традиционно индексация пенсий происходит летом.

«Первая категория граждан, попадающая под увеличение пенсии — это работающие пенсионеры. Сумма индексации будет равнозначна выплатам в Социальный фонд от их работодателя. Вторая категория граждан — это те, кто вышел на пенсию в 2022 году. Они могут рассчитывать на индексацию в сумме 354 рубля», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также индексация ждет пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсии вырастет вдвое.

«И четвертая категория граждан — пенсионеры, которые перешли в статус неработающих. Они также имеют право на надбавку. Заявлений никаких не нужно по этому поводу писать, Пенсионный фонд сделает все самостоятельно», — уточнил юрист.

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Выплата на школьную форму

Еще одно законодательное изменение коснется малоимущих семей, проживающих на территории Московской области. В августе родители получат выплату на каждого ребенка, который учится в государственном или муниципальном образовательном учреждении.

«Многодетным семьям будут давать по три тыс. рублей на покупку одежды для школы, а малоимущим будут добавлять еще семь тыс. рублей. Итого, на руки эти категории граждан получат по 10 тыс. рублей», — рассказала юрист Оксана Никитина.

Цифровой рубль

Колотушкин уточнил, что с 1 августа 2023 года в России официально появляется цифровой рубль. Это валюта, сделанная средствами технологий блокчейна.

«Денежные средства, которые вы захотите хранить в электронном виде, будут храниться в новой форме и будут равняться нынешнему курсу рубля. В сущности, неважно, деньги находятся на карточке, в наличности или в цифровом рубле — рубль равен рублю. Но, к величайшему сожалению, пользоваться цифровым рублем рядовой гражданин сможет не ранее 2025-2027 годов», — отметил юрист.

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Сейчас, пояснил собеседник, фактически подготовлен только плацдарм для внедрения такого платежного средства.

«Для того, чтобы полностью ввести его в оборот, необходимо провести ряд тестов, создать определенные приложения на телефоне, чтобы можно было осуществлять оплату транзакций с использованием цифрового рубля», — добавил Колотушкин.

Курортный сбор

Одним из самых неожиданных и обсуждаемых изменений этого августа стало расширение списка регионов, в которых предусмотрен курортный сбор. Теперь все, кто захочет отдохнуть в Санкт-Петербурге, будет вынужден выплачивать дополнительные 100 рублей в сутки, отметила Никитина.

Мера коснется совершеннолетних туристов, которые будут останавливаться в гостинице более суток, а вырученные денежные средства пойдут в бюджет города.

«Есть категории граждан, которые будут освобождены от этого обязательства. Как обычно у нас это ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, инвалиды I и II групп, жители города, те, кто прибыли на лечение, дети и студенты, малоимущие семьи и другие», — рассказала эксперт.

Утилизационный сбор

Кроме того, отметили эксперты, с 1 августа юридическую силу обретают обновленные правила уплаты утилизационного сбора. Нововведение коснется легковых авто, коммерческих машин, грузовиков и автобусов — как новых, так и подержанных.

Повышение ставки варьируется в зависимости от типа авто: в 1,7-3,7 раза на легковушки (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раз — на грузовики. На автобусы — в 2,2-4,8 раза, электробусы — в 8,7 раз.

Этот сбор распространяется только на юридических и физических лиц, которые ввозят импортные машины с целью перепродажи.

Ранее экономист Гольдфайн рассказал о принципах работы цифрового рубля в России.