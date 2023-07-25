Экономист Гольдфайн рассказал о принципах работы цифрового рубля в России

Российский рубль станет функционировать в трех форматах: наличный, безналичный и цифровой. Операции с цифровым рублем можно будет совершать посредством платформы цифрового рубля, являющейся специальной информсистемой, оператором которой выступит Центральный банк РФ. Цифровой рубль можно станет применять в качестве платежей и переводов. Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн прокомментировал запуск цифрового рубля. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, такая ситуация вызывает смешанные чувства. Так, цифровая валюта внесет удобства для россиян и защищена от подделок, однако предстоит еще много деятельности для нормализации ее функционирования.

Экономист отметил, что у данной формы денежных средств имеются и серьезные риски, прежде всего вероятен больший контроль за расходами и доходами со стороны государства.

По его мнению, в настоящее время отсутствуют серьезные доказательства защищенности цифрового рубля от кибератак.

Гольдфайн добавил, что широкое внедрение цифровой российской валюты может столкнуться с сопротивлением банковской системы, прежде всего если возникнут ограничения по дополнительному источнику прибыли для коммерческих банков.

Также он не исключил огромный объем затрат при переходе на цифровой рубль, что критично при дефиците государственного бюджета страны в этом году.