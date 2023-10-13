«Перестанет быть личностью»: чем закончится деменция «крепкого орешка»

Брюс Уиллис перестал читать, писать и разговаривать из-за прогрессирования деменции, пишут иностранные СМИ.Режиссер Гленн Гордон Карон заявил, что из-за болезни в личности актера произошли кардинальные и необратимые изменения.

Насколько необратим и неизбежен этот процесс, что может ожидать «крепкого орешка» дальше? Ведь эта патология, как следует из медицинских учебников, способна привести к утрате базовых навыков.

Надо готовиться к худшему

«Он неразговорчив. Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он этим не занимается и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс», — констатировал Гленн Гордон Карон.

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«К деменции актера, насколько мне известно, привела доброкачественная опухоль мозга. Излечение невозможно, родным надо приготовиться к постепенному ухудшению состояния, болезнь будет только прогрессировать», — заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» патолог из Германии Жанна Шмидт.

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Эксперт объяснила, что пациент обычно проходит несколько стадий заболевания, постепенно теряя когнитивные навыки.

Ничего не интересно

При деменции в легкой форме человек обычно помнит себя и общую канву биографии.

«Но со временем ему становится интересно только то, что происходит в текущий момент непосредственно вокруг него. То, что выходит за рамки его восприятия, становится неинтересным. Но, в принципе, больной более или менее доступен для общения. При тяжелой форме он перестает быть личностью, дело может закончиться антиобщественным поведением, нападением на кого-то или размазыванием фекалий по стенам. Человек больше не отличает плохого от хорошего, не понимает, как себя вести», — конкретизировала специалист.

Проживет годы

В случае с Брюсом Уиллисом, продолжила эксперт, опухоль может затронуть речевые центры, а также со временем полностью изменить его поведение, тем самым сделав невозможным не только продуктивную интеллектуальную деятельность, но и элементарное бытовое функционирование.

«Не всегда операция возможна или приводит к желаемому результату. Тут все зависит от того, где находится опухоль, операбельна ли она, не приведет ли ее удаление к еще большему ухудшению состояния. При хорошем паллиативном уходе пациент может прожить годы и даже десятилетия, вопрос только в качестве этой жизни», — заключила Шмидт.

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