Дочь Маргариты Тереховой рассказала, что сейчас происходит с артисткой

Напомним, что артистка Маргарита Терехова довольно быстро стала любимицей публики из-за своей блистательной игры. Известная красавица снялась не в одной советской киноленте и теперь прочно закрепилась в истории отечественного кинематографа.

Однако, неприятная судьба настигла легендарную артистку. Ее дочь Анна рассказала о том, что еще несколько лет назад Терехова начала испытывать проблемы со здоровьем. Так, например, она путала имена и забывала роли. Все более частыми становились провалы в памяти.

Врачи поставили очевидный диагноз – деменция. В итоге для изменившейся артистки понадобилась сиделка, пристальное внимание дочери, лекарства и особые жилищные условия. Несмотря на трудности, родственники любят ее всем сердцем и радуются любым просветлениям.