«Плакала, когда смотрела на раненого бойца СВО»: что известно о школьнице, заставившей мальчика целовать ей ботинки

В Красноярске старшеклассница поставила на колени 13-летнего мальчика и заставила целовать ей ботинки. Как пишет канал Readovka , конфликт произошел из-за вейпа, который якобы взял у девушки паренек, а потом не вернул — курительное устройство забрала мама.

Должен денег, но все прощали

В соцсетях появилась информация, что за месяц до публичного унижения мальчика в течение месяца «ставили на счетчик», обливали из перцового баллончика и угрожали ему. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, на кадры попала 17-летняя Катя Т. из гимназии № 16.

В правоохранительных органах подчеркнули, что инцидент произошел еще 23 ноября возле школы. Но мама пострадавшего обратилась в полицию лишь 17 декабря. Над школьником предположительно измывались четверо учащихся седьмого, девятого и одиннадцатого классов из разных школ: две девочки и два мальчика. Они, по предварительным данным, завели 13-летнего парня за гаражи, где вдали от глаз прохожих заставили школьника извиняться.

Один из подростков уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, остальные до недавнего времени в агрессии замечены не были.

Нам удалось найти пострадавшего. По словам Глеба Никифорова (имена детей в этом материале изменены — Прим. ред.), с самой Катей он до этого случая не общался. Хотя в школе его действительно довольно долго травили.

«Я должен был людям денег, но они мне все прощали. С претензиями не приходили. У меня не было возможности вернуть долги. И один мальчик сказал Кате, чтобы она как «решала» разобралась. Она заставила целовать ботинки и извиняться за всех, но в одном случае я вообще не был ничего должен. Общая сумма долга была 1400 рублей», — объяснил Глеб.

Фото: [ кадр из видео ]

Слабая девочка?

А по мнению знакомого девушки Ивана Петрова, жертвой инцидента является вовсе не стоявший на коленях на снегу парень, а Катя. По словам Петрова, старшеклассница отличается маленьким ростом и хрупким телосложением, среди знакомых злодейкой не слывет.

«Я подробностей не знаю, но этот маленький мальчик издевался над слабой девочкой и отбирал у нее деньги. Ребята его не избивали, а просто заставили извиниться. А о Кате могу рассказать случай: она плакала, когда смотрела на раненого бойца СВО, который приехал на экскурсию в Сибирский федеральный университет», — отметил Иван в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но не все согласны с Иваном. По мнению другой знакомой ребят, Ирины Орловой, у девушки специфический взгляд на мир.

«Сама она в трениках гоняет и считает, что это круто. Однажды она докопалась до моего одноклассника за розовую футболку. А еще она бьет свою младшую сестру», — отметила Орлова.

Мало не покажется

В этой ситуации наказание за публичное унижение школьника может быть разным, говорит адвокат Вероника Кадовбенко. По словам правозащитницы, родители несут ответственность за воспитание своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом и нравственном развитии.

Фото: [ freepik.com ]

«За ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей предусмотрена ответственность по административной статье. Это предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей», — сказала Кадовбенко.

Кроме того, в таких случаях полицейский оформляет протокол на подростка для направления в комиссию по делам несовершеннолетних при местной администрации. То есть, тинейджера могут поставить на учет в детскую комнату полиции.

Возможно привлечь старшеклассницу и к административной ответственности за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства лица. Здесь штраф составит уже от трех до пяти тыс. рублей, продолжила наша собеседница.

«И самое главное — травля ребенка наказывается по уголовной статье «Хулиганство». По ней девушке, достигшей 16 лет или 14 лет (если говорим о правонарушении с особой жестокостью) грозит ответственность до пяти лет лишения свободы», — подчеркнула адвокат.

Ранее в Красноярском краевом суде прошло заседание по делу об убийстве и изнасиловании подростка.