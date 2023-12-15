Каялся, а показания не дает: Прошло заседание по делу об убийстве и изнасиловании подростка

В Красноярском краевом суде рассматривают материалы дела об изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Дивногорска, сообщает prmira.ru .

Подозреваемый в совершении преступления Иван Папенко за восемь дней до изнасилования и убийства был освобожден из колонии. Он отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера, разбой и убийство. На первом заседании мужчина признался в содеянном и раскаивался.

Второе заседание прошло в четверг, 14 декабря. Подозреваемый отказался давать подробные показания. Прокурор зачитывал показания мужчины, которые он давал во время расследования. Третье заседание запланировано на 21 декабря. Все заседания проходят в закрытом режиме по причине фигурирования в деле несовершеннолетней девушки.

Суд продлил еще на два месяца меру пресечения для Ивана Папенко. Он будет находиться под арестом.

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