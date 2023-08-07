Плесень, вонь и скорая помощь: ужасы в лучшем отеле Московской области

В четырехзвездочной гостинице «Яхонты» в Истринском городском округе восемь человек госпитализированы с диагнозом отравление из-за еды в местной столовой, об этом корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сообщили постояльцы отеля.

СМИ ранее писали о шести пострадавших. Генеральный директор сети «Яхонты» Павел Сохенев не подтверждает ни одну из этих цифр. Говорит, лишь, что число отравившихся равняется двум.

«Случаев отравления не восемь, а два. Люди госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Все остальные постояльцы продолжают отдых. Роспотребнадзор проводит проверку, после ее окончания мы примем меры», — рассказал Сохенев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мы решили выяснить, как вообще люди отдыхают в «Яхонтах», и узнали много интересного.

Фото: [ Такие полотенца выдают в люксовых номерах ] Фото: [ Плесень в душевой ] Фото: [ Балкон того же люксового номера ] Фото: [ Вид на плесень в душевой ] Фото: [ Подоконники в пыли ] Фото: [ Кресло на люксовом балконе ] Фото: [ Раковина второго по дороговизне номера отеля ]

Оторванные обои, плесень и невыносимый запах

Александра Е. (имя изменено) для своей пожилой матери и ребенка забронировала номер в лучшем отеле Подмосковья, как они себя позиционируют, еще в марте. Стоимость отдыха в комнате Deluxe-класса на две недели вышла в 152 145 рублей. Даты проживания с 1-го по 15-е августа. Женщина говорит, что при покупке они изначально видели пометку на сайте, что путевки в отель — невозвратные. Даже если человек, например, заболел, то деньги ему все равно не вернут. Справки и прочие документы делу не помогут, подчеркнула Александра. Но никто никак не ожидал, что за эти деньги номер Deluxe-класса окажется вовсе не Deluxe.

Фото: [ Квитанция об оплате проживания в отеле от нашей собеседницы ]

«Условия в номере просто ужасные: обои оторванные, лампочки мигают, санузел не работает, повсюду плесень, дышать просто невозможно — пахнет мочой. Полотенца и пастельное белье, которые нам выдали, дырявые. И тут еще вдогонку такая ситуация с отравлением», —рассказала женщина «Подмосковье сегодня».

В общих зонах гостиницы ситуация не лучше: все металлические конструкции ржавые, а в зоне бассейна кругом плесень.

«Это не недоразумение»

После того, как постояльцы поняли всю трагичность ситуации, они приняли решение сначала переселиться в другой номер, а потом и вовсе покинуть отель.

«Мы звонили на ресепшн, со мной связался менеджер. Дозвониться было сложно, с 30-го раза у нас только получилось. Они не справляются с потоком жалоб. Мы объяснили всю ситуацию, а нам в ответ признались, что номера действительно старые и бронь на них давно стоило запретить. Это не недоразумение», — рассказывает Александра.

По ее словам, менеджер лишь пообещал переселить из номера Deluxe-класса в стандартную комнату, однако предупредил, что сейчас все номера гостиницы заняты.

«В стандарте плесени, по их словам, нет, но кондиционер точно не работает. Обещали поставить вентилятор. Мы попросили вернуть деньги за проживание в полном объеме, так как отдых испорчен, нам надо переселяться. Нас направили писать заявление и сказали, что в течение двух недель попробуют все вернуть. Но никаких решений еще не принято. Воюем мы уже третий день», — добавила наша собеседница.

Александра посмотрела и даже сфотографировала книгу жалоб, размещенную в гостинице. Все отзывы отдыхающих ­­­­— негативные.

Фото: [ Так выглядит книга жалоб истринского отеля «Яхонты» ]

Постоялец отеля — скорая помощь

По счастливой случайности, никто из близких нашей собеседницы в столовой гостиницы не отравился. Всего, по ее словам, в понедельник утром из отеля на «скорой» увезли восемь человек. Медики также оказывали помощь и отдыхающим на месте.

«О ситуации с ужасными условиями отдыха в «Яхонтах» мы уже поставили в известность администрацию городского округа и местный отдел Роспотребнадзора. Сейчас мы вывозим оттуда родственников и будем всеми способами возвращать наши деньги», — поделилась с нами Александра.

Комментировать слова постояльцев, а также фото и видео, присланные нам в редакцию, глава сети гостиниц Павел Сохенев журналисту «Подмосковье сегодня» комментировать отказался.

«На все обращения от отдыхающих мы незамедлительно реагируем. У нас хороший отель, хорошая репутация», — утверждает он.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» также направила запросы в администрацию истринского городского округа и региональное отделение Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что свыше двухсот человек переселили из аварийных домов в четырех округах Подмосковья.