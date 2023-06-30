Свыше двухсот человек переселили из аварийных домов в четырех округах Подмосковья на этой неделе

На этой неделе из аварийных домов, расположенных в четырех горокругах Подмосковья переселили 220 жильцов, сообщили в областном Минстрое. Переселение проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сообщении ведомства уточнили, что в общей сложности были расселены 100 помещений, находившихся в аварийном состоянии, их площадь превысила 4,5 тысячи квадратных метров. Они были расположены в Электростали, Сергиево-Посадском, Богородском и Наро-Фоминском округах. Теперь граждане переехали в квартиры в новостройках, некоторым из них выплатили выкупную стоимость за аварийное помещение.

Напомним, что дома, которые признали аварийным до 2017 года, расселяются в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.