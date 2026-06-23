Привычка отправлять кастрюлю с неостывшим супом или сковороду с горячим ужином сразу в холодильник может обернуться серьезными финансовыми затратами. Это простое действие способно не только испортить продукты по соседству, но и вывести из строя дорогостоящую бытовую технику. О том, какие физические и биологические процессы запускаются внутри устройства из-за перепада температур, REGIONS рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Холодильник рассчитан на поддержание стабильного низкого температурного режима. Появление внутри источника сильного тепла мгновенно нарушает этот баланс. Как пояснила специалист, это приводит к повышению температуры в замкнутом объеме и появлению излишнего конденсата, что негативно сказывается на хранящихся рядом продуктах — овощах, молочных и кисломолочных продуктах, готовых блюдах. Они могут прокиснуть, заплесневеть или изменить вкус, как подтаявшее сливочное масло.

«Конденсат достаточно быстро оседает на стенках холодильника, что приводит к быстрому образованию „шубы“ — наледи и необходимости внеплановой разморозки холодильника. Кроме того, повышается нагрузка на мотор-компрессор холодильника. Чтобы компенсировать повышение температуры, он работает в повышенном режиме, без отдыха и может быстрее выйти из строя», — объясняет специалист.

Помимо порчи еды, избыточная влага и тепло наносят прямой вред внутренним системам холодильника. Испарения от горячей посуды трансформируются в наледь. Постоянная работа датчиков и компрессора на пределе возможностей приводит к критическому износу деталей, резкому увеличению счетов за электроэнергию и дорогостоящему ремонту.

Кроме того, риску подвергается и сама посуда. Из-за перепада температур внутри и снаружи может пострадать эмалированная или керамическая емкость — на ней могут появиться микротрещины и сколы, что сделает ее непригодной для дальнейшего использования. Стеклянные контейнеры при экстремальном контрасте температур и вовсе могут лопнуть прямо на полке.