Завтрак, обед и ужин. Эта схема кажется настолько естественной, что мало кто задумывается: а почему именно три приема пищи? Откуда взялось это правило и работает ли оно для всех, особенно после 60 лет? Оказывается, трехразовое питание — вовсе не физиологическая норма, а скорее привычка, продиктованная промышленной революцией. И после выхода на пенсию эту привычку, возможно, стоит пересмотреть, пишут в материале 5-tv.ru .

Три приема пищи — дань истории, а не физиологии

Идея завтракать, обедать и ужинать в строго отведенное время закрепилась в сознании европейцев и россиян в XIX веке. Как пишет The Guardian, именно тогда сформировался рабочий график фабрик и заводов: завтрак — перед сменой, обед — короткая пауза, ужин — главная трапеза после работы. Позже вокруг этой схемы вырос целый культурный пласт: «правильные» завтраки, «полноценные» обеды и семейные ужины как символ стабильности.

Однако диетологи все чаще говорят о том, что жесткая привязка к трем приемам не всегда совпадает с реальными потребностями организма, особенно в зрелом возрасте.

После 60 лет организм просит другого подхода

После 60 лет метаболизм замедляется, пищеварение становится более чувствительным, а потребность в питательных веществах — не менее высокой, чем в молодости. Специалисты подчеркивают: универсальной схемы питания, подходящей абсолютно всем, не существует.

«Для пожилых людей дробное питание часто оказывается наиболее комфортным вариантом — четыре-пять небольших приемов пищи в день. Такой подход облегчает работу ЖКТ, предотвращает резкие падения уровня сахара в крови и обеспечивает постоянное поступление питательных веществ. Порции должны быть небольшими, а пища — легкоусвояемой», — поясняет в беседе с 5-tv.ru диетолог Нурия Дианова.

Кому особенно важно не допускать больших перерывов между едой:

людям с сахарным диабетом;

тем, у кого есть проблемы с ЖКТ и заболевания желчного пузыря;

приеме лекарств, которые требуют регулярного поступления пищи;

при склонности к слабости или головокружению.

Если человек не чувствует голода утром — заставлять себя есть только потому, что «так принято», не стоит. Но полностью пропускать еду до обеда тоже не выход. Лучше выбрать легкий завтрак: кашу, йогурт, творог, яйцо или фрукт.

Саркопения и белок: почему это важно

После 60 лет организм постепенно теряет мышечную массу — этот процесс называют саркопенией. Чтобы его замедлить, необходимо получать достаточное количество белка. И здесь кроется главная проблема при двухразовом питании: набрать суточную норму белка за два приема пищи гораздо сложнее.

Врачи рекомендуют включать белок в каждый прием пищи:

рыба и птица;

яйца и творог;

кисломолочные продукты;

бобовые;

нежирное мясо.

Если человек ест всего два раза в день, ему труднее получить нужное количество белка. Поэтому для многих пожилых людей оптимальным становится режим: три основных приема пищи и один-два легких перекуса.

Перекусы — не враги, а союзники

Перекусы часто воспринимают как нарушение режима. На самом деле хороший перекус помогает избежать вечернего переедания и поддерживать энергию в течение дня.

Для людей после 60 лет полезными вариантами будут:

натуральный йогурт или творог;

горсть орехов;

фрукт или ягоды;

цельнозерновой хлебец с сыром;

вареное яйцо;

стакан кефира.

Такой перекус отличается от хаотичного поедания сладостей или фастфуда. Его цель — не «перебить аппетит», а дать организму питательные вещества и не допустить сильного голода.

Свобода без хаоса: в чем риск

Отказ от трехразового питания не должен превращаться в беспорядочные перекусы в течение всего дня. Если человек постоянно ест сладкое, булочки, колбасу или ультрапереработанные продукты, пользы от гибкого режима не будет.

После 60 лет особенно важно следить за уровнем сахара, холестерина, давлением и массой тела. Поэтому питание должно быть не только удобным, но и сбалансированным.

Людям с диабетом, заболеваниями ЖКТ, болезнями почек, сердечно-сосудистыми патологиями и тем, кто принимает несколько препаратов ежедневно, лучше обсуждать режим питания с врачом или диетологом.

Какой режим выбрать?

Универсального ответа нет. Если человек хорошо себя чувствует на трехразовом питании, не переедает вечером и получает достаточно белка, овощей, клетчатки и жидкости — менять режим не нужно.

Если же после больших порций появляется тяжесть, сонливость, скачки сахара или сильный голод между приемами — стоит попробовать более дробный вариант.

Для многих людей после 60 лет оптимальной схемой может стать:

завтрак;

обед;

ужин;

один-два легких перекуса при необходимости.

При этом ужин лучше не делать самым тяжелым приемом пищи за день. Он должен быть достаточно сытным, но не перегружать пищеварение перед сном.

Главное правило — не количество приемов пищи, а их качество, регулярность и самочувствие. Слушайте свой организм, а не следуйте шаблонам, придуманным два века назад.