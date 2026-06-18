Знакомо: весной мы сгибаемся в три погибели над грядками, летом — над прополкой и окучиванием, а осенью — над выкапыванием. А в итоге — ведра на полтора с куста, и половина уходит в отходы. Но есть те, кто в это же время собирает картошку мешками, почти не напрягаясь. Как им это удается? Они просто взяли на вооружение голландский метод. И, как выяснилось, он отлично работает даже в условиях Подмосковья, передает REGIONS .

Агроном Леонид Суровцев, который уже много лет внедряет этот подход на участках в средней полосе, раскрывает главные принципы, которые позволят вам забыть о тяпке и получить урожай на 30–40% выше обычного.

Гряды вместо плоскостей: почему картофель любит холмы

Все гениальное просто. Голландцы не сажают картофель на ровную поверхность. Они формируют высокие гребни — вытянутые холмы, в которые и заделывают клубни. Зачем? Земля в таких гребнях быстрее прогревается, лучше дышит, а лишняя влага стекает в междурядья, не застаиваясь у корней.

Плюс дополнительная аэрация: корни получают кислород в избытке, клубни не задыхаются и не гниют. И все это без всяких химикатов — просто правильная форма грядки.

Секрет номер один: семена как на подбор

Но, по словам Леонида Суровцева, грядки — это лишь половина успеха. Все начинается с отбора клубней. Голландцы подходят к этому вопросу педантично: оставляют только картофелины весом 30–50 граммов — примерно с куриное яйцо. Более крупные разрезают, мелкие и больные безжалостно выбрасывают.

Но и это не все. Перед посадкой клубни проращивают 2–3 недели в светлом, прохладном месте, чтобы появились толстые, крепкие ростки. Без этого этапа растения будут долго «просыпаться» в земле, теряя драгоценное время.

Кладка в гребни: соблюдаем геометрию

Когда семена готовы, наступает время посадки. Гребни формируют заранее, либо делают их непосредственно при посадке. Расстояние между рядами — не менее 70 сантиметров. Это не просто для красоты: широкие проходы позволяют солнцу освещать каждый куст, а вам — свободно проходить между рядами, не наступая на растения.

Глубина заделки — всего 5–6 сантиметров. Клубни укладывают ростками вверх, чтобы всходы появились быстрее. Благодаря мелкой посадке картошка не тратит силы на пробивание толстого слоя земли, а сразу направляет энергию на развитие корней и ботвы.

Уход без фанатизма: полив и защита

Поливают голландцы строго по графику, с упором на периоды бутонизации и цветения — именно тогда закладывается будущий урожай. В остальное время переувлажнение только вредит.

От фитофтороза спасает наблюдение: как только заметили потемневшие листья — удаляйте их без сожаления. На дачном участке не нужны мощные химикаты, достаточно вовремя заметить проблему.

Главный фокус: зачем косить ботву

А вот это многих удивляет. Примерно за две недели до сбора урожая голландцы скашивают всю ботву. «Зачем губить зелень?» — спросите вы. А затем, что ботва продолжает тянуть соки из клубней, мешая им набрать массу и сформировать плотную кожуру.

После скашивания картошка дозревает в земле, накапливает крахмал, и ее можно выкапывать без риска повредить. Хранится такой урожай гораздо дольше.

Экономия сил и временные затраты

Главное преимущество этого метода — не только урожай. Вы перестаете тратить часы на прополку и окучивание. Гребни сами держат форму, сорнякам труднее пробиться через рыхлую почву, а междурядья позволяют обрабатывать участок стоя, не сгибая спину. Особенно это ценно для пожилых огородников.

И не забывайте про севооборот: возвращать картофель на прежнее место можно не раньше, чем через 3–4 года. Земля должна отдохнуть.

Попробуйте хотя бы одну грядку

Одна грядка, посаженная по-голландски, может стать началом вашей новой огородной эры. Меньше работы — больше урожая. Разве не об этом мы мечтаем?