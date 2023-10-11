«Подельников так и не задержали»: в Истре банкомат на тележке могли украсть рецидивисты из Тамбова

Следы украденного в ТЦ банкомата в подмосковной Истре могут привести в Тамбов. Три месяца назад в 450 километрах от Москвы было совершенно точно такое же ограбление. Банковское оборудование с пятью миллионами рублей тайно вывезли из ТЦ и тоже на садовой тележке .

Одного преступника выловили в столице, но двое других до сих пор находятся в розыске. Может быть, они принялись за старое?

Пропажу обнаружили утром

В Московской области грабители похитили из торгового центра банкомат, выкатив его из здания на тележке. Инцидент произошел вечером 8 октября в городе Истре.

В местном отделении полиции подтвердили, что по факту произошедшего ведется проверка, по ее результатам будет принято решение. Банкомат исчез внезапно, обнаружили его пропажу только на следующее утро.

На записи камер наблюдения видно, как двое мужчин приникают в здание через входную дверь первого этажа, грузят тяжеленный даже на вид металлический шкаф в садовую тележку и выкатывают на улицу.

Фото: [ Сергей Карпухин/ТАСС ]

Виновата тележка

Казалось бы, совершенно уникальное преступление. Однако это не совсем так. В мае 2023 года в одном из ТЦ Тамбова также был украден банкомат. Мало того, его также вывезли на садовой тележке.

«Сначала мы предположили, что с этим мог быть как-то связан охранник торгового центра. Ведь невозможно не заметить, как у тебя под носом крадут целый банкомат. Но у него оказалось алиби. Как выяснилось, мужчина крепко спал», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

Выпотрошенный банкомат, в котором было пять миллионов рублей, на следующий день нашли в лесу. Похитителей и след простыл.

Двое все еще в розыске

«Через десять дней один из них был задержан в Москве. Им оказался гастарбайтер, прибывший в Россию из страны ближнего зарубежья. Денег при нем, насколько мне известно, не было. Его подельников так пока и не задержали», — продолжил правоохранитель.

Он заявил, что следственные органы обязательно должны обратить внимание на предыдущее тамбовское преступление.

«Не исключено, что истринские грабители где-то услышали о тамбовском ноу-хау и вдохновились примером. Также допускается, что они причастны к инциденту, который произошел в мае этого года», — предположил источник.

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