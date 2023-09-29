В Екатеринбурге три грабителя обнесли продуктовый магазин

В СМИ часто можно прочитать о том, как кто-то грабит ювелирные магазины. Но трое неизвестных в Екатеринбурге решили обнести обычный супермаркет. Об этом пишет URA.RU .

В социальных сетях уже появился ролик, который снял из окна соседнего дома очевидец. Судя по видео, инцидент произошел в темное время суток. Тишину улицы нарушил звон разбивающихся стекол магазина.

Прибывшая через десять минут группа быстрого реагирования (ГБР) не смогла задержать преступников, которые обнесли супермаркет «Магнит», находящийся по адресу улица Советская, 56 (Пионерский район).

Одетые в черную одежду нарушители сбежали с места происшествия, встревожив местных жителей, которые не могли не обратить внимания на произошедшее.