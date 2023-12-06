«Поезда не ходят, самолеты не летают»: жители Европы рассказали о снежном хаосе в регионе

В минувшие выходные шведский лыжник Калле Хальфварссон во время гонки Кубка мира отморозил себе гениталии. Теперь мужественный швед требует, чтобы соревнования больше не начинались при температуре 15 градусов ниже нуля.

Но в Европе замерзают не только люди, но и самолеты. Лайнер, который должен был отправиться на климатический саммит по всемирному потеплению в Дубай, в итоге символично не смог покинуть полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада, охватившего ряд регионов и областей Германии. Авиасообщение удалось восстановить только к середине дня в понедельник.

Поезда не ходят, самолеты не летают

«Я как раз возвращался к семье в Россию. Слышал, что только вечером в воскресенье в аэропорту Гамбурга должен был снова взлететь самолет, направляющийся в Мюнхен», — рассказал о ситуации интернет-изданию «Подмосковье сегодня» русскоязычный житель Германии Николай Э.

По его словам, в ФРГ сейчас реально холодно — примерно от минус 5 до минус 15, так еще и все занесено снегом.

«Поезда не ходят, самолеты не летают, на трассах десятки аварий с жертвами и перебои с освещением», — возмутился мужчина.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Кому холод, кому — курорт

Так, пассажиры поездов дальнего следования в Баварии также столкнулись с проблемам из-за наступления зимы. На центральном вокзале Мюнхена в воскресенье утром движение остановилось. До понедельника включительно доступ к центральному вокзалу Большого Мюнхена был ограничен, сообщили власти. Путешественники с севера должны учитывать это, собираясь в дорогу.

В 500 километрах от этих мест, в земле Гессен, не так холодно и снежно, но зато ужасный гололед.

«Шла на работу рано утром, думала: «Как хорошо, как будто бы я в России — погода точь-в-точь такая же, как в Москве в конце декабря», — поделилась своими ощущениями Эмма С. из Франкфурта.

Она также рассказала, что ее подруга, которая живет на границе со Швейцарией, прислала фото с замершим Боденским озером.

«Со стороны это очень красиво и романтично, ведь сейчас как раз Рождественский адвент. Смотрю на снимок, пью глинтвейн и жду потепления», — заключила женщина.

Ранее мы написали, как справляются с последствиями сильнейшего снегопада в Подмосковье.