Губернатор Воробьев рассказал о том, как в Подмосковье справляются с последствиями снегопада

В Московской области заранее начали подготовку к зиме, в рамках которой закупалась техника для обслуживания дорог и расчистки дворов. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для расчистки последствий после большого снегопада в регионе мобилизовали все дорожные и коммунальные службы.

«Дороги тротуары — это серьезный вызов. Машины работают в две-три смены, мы вынуждены нанимать дополнительных людей, потому что больше восьми часов за рулем той или иной техники работать нежелательно. Поэтому мобилизованы все», — сказал Воробьев.

По его словам, в работах задействованы около двух тысяч человек и более 2,1 тысячи единиц техники. Кроме того, многие расчищают снег вручную.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.