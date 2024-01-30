«Погиб вместе с другом»: на СВО убили талантливого молодого инженера из Крыма

Такие специалисты, как Руслан Падурарь, на передовой ценятся на вес золота. Этот 26-летний крымский инженер умел настраивать и запускать беспилотники. Благодаря работе Руслана десятки его боевых товарищей остались в живых. Однако его самого не стало 5 октября 2022 года.

Расскажем, каким рос будущий военный, почему так и не получил «лейтенанта» и как погиб отважный старший оператор расчета БПЛА.

«Маленький старичок»

Ефрейтор Руслан Падурарь родился 14 июля 1996 года в Севастополе. Так записано в его свидетельстве о рождении. Но, как утверждает мама бойца Елена, появился на свет он в Симферопольском роддоме.

«Все ждали девочку, только я знала, что будет мальчик. В 1997 году мы переехали из Севастополя в ПГТ Новоозерное под Евпаторией. Переезд был вынужденным, папа у нас военнослужащий. Руслан рос самостоятельным мальчиком. Всегда сама себе говорила, как мне повезло с сыном. Никаких капризов, никаких жалоб со стороны соседей и знакомых», — поделилась Елена с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С малолетства Руслан был серьезным, даже мудрым. Его называли «маленьким старичком». В детский садик не ходил, так решили родители. Но с детишками во дворе всегда ладил.

Елену очень удивляло, что сын в юности часто вспоминал, какая у него была собака.

«Мы всегда удивлялись, как такое может быть? Руслану было 7–8 месяцев, у нас был доберман такого же возраста, который вскоре умер. Руслан рассказывал, как щенок сидел рядом с его коляской возле магазина. Потом, когда Руслан уже служил и уехал в командировку, кличка пса была нашим кодовым словом. Его звали Бренд с Голубых гор», — отметила женщина.

Фото: [ из личного архива Елены Падурарь ]

Мальчик постоянно был с мамой, но любил ходить к папе на корабль. Ради гренок и чая из вишневых веток он готов был топать своими крошечными ножками около трех км.

«Когда сын подрос, иногда отвозили его в Севастополь к бабушкам и дедушкам, которые его очень любили. Он был на тот момент первым внуком. Старались его баловать. А он всегда им говорил: «Бабуля, неужели ты не понимаешь, не нужны мне ваши игрушки. Мне к маме нужно. Ей без меня тяжело», — рассказала Елена.

Слишком рано стал взрослым

С трех лет Руслан стал готовиться к школе, накануне похода в первый класс семья вновь переехала. На этот раз ближе к Евпатории, в ПГТ Заозерное.

«Учился, как и все мальчишки. К школе он умел читать, считать, писать немного. И учеба сыну стала неинтересна. Но если речь шла о помощи тому же преподавателю, Руслан был в первых рядах. Было очень много друзей. Они все к нему тянулись, потому что знали, что он их не предаст и всегда придет на помощь», — с гордостью заметила наша собеседница.

Руслан был из тех друзей одноклассников, про которого мамы товарищей говорили: «Идешь гулять с Русланом? Тогда хорошо».

«Я не хвалю своего сына, но я всегда была уверена в нем. Ему было 10 лет, а он сам ездил в город в аптеку, мне за таблетками. Со здоровьем у меня тогда было не очень. Купит таблетки, зайдет в супермаркет и вкусняшек еще возьмет. Он слишком рано стал взрослым. Как потом ни обидно звучало для моего мужа, но сын даже в подростковом возрасте был надежнее, чем любой мужчина», — призналась Елена.

Мать однажды спросила сына, почему тот не требовал, как другие дети, понравившиеся игрушки. Мальчик ответил: «Я понимал, что толку от капризов все равно не будет, а игрушку ты мне все равно купишь, даже лучше».

Фото: [ из личного архива Елены Падурарь ]

Прирожденный инженер

Руслан любил рисовать. Но практически все рисунки были на военную тематику.

Любил читать, но не то, что задавали в школе. Любимые книги у него были «Маленький принц» и «Книга самурая». Пытался в несколько заходов прочесть «Мастера и Маргариту», но так и не осилил. Занимался тхэквондо и участвовал в соревнованиях, но получил травму и выпал из тренировок, о чем потом очень жалел.

Руслан не пропускал школьные театральные постановки, любил в них играть. Самое удивительное, что Руслан еще увлекался катушкой Тесла. Сколько было их сделано в квартире, мама парня сказать не берется.

«Столько было проведено экспериментов! Одна катушка Тесла была передана в дар Севастопольской школе № 38, где учился двоюродный брат сына. Такую же он оставил и в своей школе. Но всю свою сознательную жизнь мечтал о небе, мечтал летать», — объяснила Елена.

Как отметила мама бойца, 28 июля 2013 года ее сын поступил в Академию военно-морских сил им. П. С. Нахимова на специальность «Корабельное ракетно-артиллерийское вооружение». Параллельно с учебой Руслан занимался страйкболом и играл в команде КВН «Черноморские деликатесы», которой руководил офицер училища. Но Руслана отчислили за 10 дней до выпуска из-за непростых личных отношений с одним преподавателем. Восстановиться не получилось.

«Умерли» все

Осенью 2018 года Падурарь поступил на военную службу по контракту в войсковую часть Севастополя и стал осваивать специальность оператора БПЛА. Тут уж Руслан достиг профессионализма! По словам мамы бойца, дроны стали его жизнью. В части парень познакомился и с будущей женой по имени Гузель.

«Он всегда был рядом со мной, а тут в один момент собрал вещи, поцеловал и сказал, что так надо. Везде вместе с Гузель: служба, отдых, хобби. Она его поддерживала во всем. Сначала Сирия — провожали, рыдали и ждали почти 8 месяцев. Сын параллельно учился по специальности. У него по беспилотникам была своя разработка. Вернувшись из Сирии, сдал все зачеты, экзамены и 21 февраля 2022 года с фурором защитил диплом», — поделилась Елена.

Фото: [ из личного архива Елены Падурарь ]

Мечта о небе косвенно сбылась: военный запускал в небо «птичек» и видел все с высоты. А в первый день СВО Руслан отправился в Снегиревку. Ранение, потом еще две командировки «за ленточку». А 5 октября 2022 всю группу ДРГ, где был боец, уничтожили тремя «Хаймерсами».

«Они погибли вместе с другом. Сначала узнала о гибели тетя Руслана, она тоже военнослужащая, потом дядя Руслана и отец. Он и рассказал нам с Гузель. Я не поверила, поехала в часть. Ребята сказали, что подтверждений медика еще нет. Я забрала Гузель, она тогда была откомандирована по службе в Симферополь. А поздно вечером приехала делегация из части, и нам вручили извещение о гибели нашего мужа и сына. И мы «умерли» все», — вздохнула женщина.

Сейчас Гузель и Елена поддерживают друг друга, Елена называют свою невестку дочерью.

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